Необычный смартфон Oukitel WP200 Pro несет в себе беспроводной наушник и смарт-часы

Компания Oukitel, известная своими защищенными мобильными устройствами, представила новейшую модель – смартфон WP200 Pro. Данный аппарат является вторым из трех анонсированных на выставке CES 2025 и привлекает внимание высоким уровнем защиты и необычным функционалом (первым был WP100 Titan со встроенным проектором). Устройство поддерживает новейшие беспроводные стандарты и поставляется с ОС Android 15.

Новинка оснащена мощной АКБ на 8800 мА⋅ч, обеспечивающей до 1000 часов в режиме ожидания. Хорошими характеристиками автономности являются также 52 часа разговоров, 20 часов просмотра видео или 26 часов игрового времени. Гаджет комплектуется высокопроизводительным чипом Dimensity 8200 и располагает памятью в конфигурации 24 ГБ / 1ТБ. OLED-дисплей предлагает разрешение 1080 x 2412 и частоту смены картинки 120 Гц.

Главной особенностью WP200 Pro является модуль на задней панели. Его можно по желанию трансформировать в Bluetooth-наушники или смарт-часы. После извлечения из встроенной док-станции модуль можно подключить как Bluetooth-наушник с нулевой задержкой для приема звонков, либо прикрепить к ремешку для умных часов (в комплекте), чтобы отслеживать свою физическую форму и состояние здоровья.

WP200 Pro уже представлен на официальном сайте Oukitel, но цены и начало поставок пока не обозначены.

Источник — Oukitel WP200 Pro