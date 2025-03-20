Сбербанк объяснил невыплату зарплат проблемами с поставками чая и табака из-за конфликта в Красном море

В марте сотрудники «Сбера» не смогли получить и авансовую, и основную часть оклада, сообщил профсоюз работников клиентской поддержки бутырского отделения банка.

В самом учреждении признали проблему и пояснили: задержки связаны с нарушениями цепочек поставок из-за атак хуситов на суда в Красном море.

– Два судна, перевозившие чай и табак пошли на дно, остальные пока боятся выходить из портов Кении, Руанды и Южного Судана, – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Сбербанка, старший сержант ФСИН Георгий Тадтаев.

От имени компании он принёс извинения перед клиентами и стейкхолдерами в связи со сложившейся ситуацией.

– Да, мы действительно мы признаём существование определённых проблем… Раньше прорехи в системе безопасности компенсировались эффективным клиентским сервисом – сотрудники сами звонили и предлагали клиентам перевести деньги в безопасное место. Сейчас наблюдается снижение ряда показателей, которое мы намерены компенсировать до конца года.

По его словам, хорошо заваренный чай помогал сотрудникам колл-центров держаться энергично и бодро в течение всего дня и не только выполнять, но и перевыполнять КПЭ.

– Если раньше один сотрудник в день обрабатывал около 30 заявок по холодным звонкам, то теперь этот показатель снизился почти вдвое, – сокрушается представитель.

Тадтаев отметил, что трудности из-за сложившейся обстановки испытывает и департамент по борьбе с отмыванием денег, поскольку число случаев «обнала» резко возросло.

– Мы фиксируем рост бесконтрольного снятия наличных денежных средств в размере 500 и даже 1000 рублей в банкоматах лицами пенсионного возраста. Раньше эти же люди за счёт высокой информированности могли переводить до 5 млн рублей на безопасный депозит, и деньги оставались в экономике. Сейчас мы не уверены, что обналиченные купюры не используются в преступных целях – после извлечения из банкомата их след теряется, – пояснили в банке.

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