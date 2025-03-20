Мнение: Роботакси – дамба разрушается, в итоге наверняка прорвёт

Мой водительский опыт — что-то около 250 тысяч километров. За это время я успел побывать в нескольких мелких ДТП, виновником которых был преимущественно сам. Где-то увлёкся, где-то отвлёкся, где-то просто сделал глупый маневр. Полагаю, если бы я пил или торопился, аварий было бы больше.

А вот, для сравнения, свежие данные по испытаниям беспилотников, курсирующих между Москвой и Петербургом. Совокупный пробег — 5 млн километров, дорожных инцидентов нет (ссылка). Скептики скажут, что это трасса, причём трасса современная. На автобане настолько редко что-то происходит, что главная опасность для дальнобойщика — заснуть от скуки (что роботу не грозит). Однако в городах ездят беспилотные такси, и они тоже безопасны: две аварии по вине роботов на 16 млн километров пробега. Получается, что обычный кожаный водитель, такой как я, устраивает аварии в 200-300 раз чаще.

Итак, мы видим следующее.

1. Беспилотники на два порядка безопаснее живых водителей.

2. Юридические вопросы вчерне проработаны: за последствия ДТП отвечает или владелец автомобиля, или производитель, если владельцу удастся доказать, что это вина производителя (та же ссылка).

3. Уже наработан вполне достаточный опыт реального, даже отчасти коммерческого применения беспилотных авто (пример Вайлдберриз).

Стоимость установки беспилотного оборудования на один автомобиль составляла в 2023 году около 2,5 млн рублей (ссылка). Это, разумеется, завышенная цифра — в серии должно получиться в 10-50 раз дешевле. Но пусть даже будет 2,5 млн рублей.

Водитель обходится фирме, допустим, в 1000 рублей в час — это с учётом налогов, отпусков и тому подобного, и это я ещё по скромному беру. Беспилотное авто работает по 24 часа в день, а периоды вынужденного простоя (заправка, погрузка, ремонт) там не длиннее, чем у живых водителей, так что их учитывать не надо. Получается, что беспилотник экономит по 720 тысяч рублей в месяц и, следовательно, окупается за 3,5 месяца — это даже в нынешнем дорогом экспериментальном исполнении. Грубо говоря, это те самые легендарные 300% годовых — мечта марксиста, считающего чужие деньги.

Складывается впечатление, что мы стоим у дамбы, которая постепенно разрушается, с трудом сдерживая напор поднимающейся воды. Когда дамбу прорвёт, роботы-водители заполонят дороги не просто быстро, а очень быстро — может быть, за один-два года. Потому что транспортные компании встанут перед нехитрым выбором: или внедрить беспилотные технологии немедленно, чтобы экономить по 720 тысяч в месяц на каждой машине, или проиграть в конкурентной борьбе.

Собственно, в Китае процесс уже пошёл — в городе Ухань работают около 500 роботизированных такси, и каждое из них стоит всего-навсего 28 тысяч долларов (около 2,3 млн рублей, ссылка, видео). Когда конкретно дамба рухнет, сказать сложно — может быть, уже в 2025 году, а может быть, через 5-10 лет. Однако сценарий, в котором роботы скоро лишат работы большую часть водителей, пожалуй, является базовым: мне сложно представить себе развитие событий, при котором хотя бы 20% кожаных водителей сумеют сохранить свои рабочие места.