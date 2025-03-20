 

В России воздвигнут совместный памятник Николаю Второму, Ленину и Ельцину

20.03.2025, 13:33, Разное
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В юбилейный год 155-летия со дня рождения Владимира Ленина, 35-летия со дня избрания председателем Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина и 25-летия прославления в лике святых царя Николая II принято решение о создании памятника «Великая тройка» из числа вышеназванных выдающихся исторических деятелей.

По замыслу скульптуров, три правителя будут отлиты из бронзы в полный рост и установлены на побережье Финского залива, напротив размещенных в Санкт-Петербурге флагов Российской империи, СССР и Российской Федерации. Николая Второго, Ленина и Ельцина изобразят придерживающими друг друга за плечи и с гордостью смотрящими в сторону государственных символов трёх эпох.

Установку памятника поддержали в министерстве культуры, КПРФ, РПЦ и Ельцин-центре. По их общему мнению, монумент поспособствует примирению в обществе и станет символом преемственности и неразрывности отечественной истории.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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