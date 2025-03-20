 

Мнение: Лондон, Платон и «ландромат»

20.03.2025, 11:45, Разное
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14 марта в Лондоне задержали бывшего депутата молдавского парламента и крупного бизнесмена, банкира Вячеслава Платона. 15 марта Королевский суд в Вестминстере провел заседание для избрания меры пресечения задержанного, в ходе которого стало известно, что еще 25 сентября 2024 года прокуратура Молдовы направила в Лондон запрос об экстрадиции Платона.

В запросе об экстрадиции Платон обвиняется в отмывании 22 миллиардов долларов, выведенных из России. Это притом, что в Молдове это дело уже давно кануло в лето. Обвинения сняты не только с Платона, но и с судей, которые выписывали судебные приказы, при помощи которых и был организован «молдавский ландромат».

В производстве судов в Кишиневе сегодня находятся два уголовных дела в отношении Вячеслава Платона. Одно из них касается возможного вывода 23,4 млн долларов из Moldindconbank под видом кредитов для Илана Шора, другое про незаконное открытие в банке счета на имя судьи Высшей Судебной Палаты Молдовы, на который перечислили 300 тысяч евро, полученных преступным путем. По версии обвинения, это было сделано без ведома судьи с целью оклеветать ее и нанести урон ее репутации.

Но в направленном в Лондон запросе об экстрадиции Молдова сделала упор на отмывании 22 миллиардов долларов, выведенных из России.

Подробности – в программе «Лондон, Платон и "ландромат"».

Сайт «Судового журнала»

Кроме Ютуба посмотреть программу можно в ВКонтакте,  Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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