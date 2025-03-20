 

Историки: Джордж Вашингтон в конце жизни переехал в Россию и умер в Санкт-Петербурге

20.03.2025, 9:33, Разное
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В корпусе Бенуа Государственного Русского музея начала работу выставка «Россия и Америка: три столетия плодотворного сотрудничества».

В экспозиции представлены картины, архивные документы, вырезки из газет и журналов – всего тысяча уникальных предметов XVIII-XX вв. Особое внимание исследователей и журналистов привлекли письма первого всенародного избранного президента США Джорджа Вашингтона, который, как оказалось, покинув Белый дом в 1797 году, тайно переехал в Петербург.

– Его тут называли Джордж Огастинович, он неплохо говорил по-русски и вёл активную светскую жизнь. Вашингтон очень любил Россию и русскую культуру, но будучи американским политиком, не особо это афишировал, – рассказал старший научный сотрудник учреждения культуры Гамлет Лероян.

В ближайшее время на базе Русского музея будет создан центр изучения биографии Джорджа Вашингтона и других видных американских деятелей, связанных с Россией. Исследователи планируют уже к 2027 году подготовить цикл документальных фильмов о русофилах из США, а также установить памятные доски на домах в Москве и Санкт-Петербурге, где они жили.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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