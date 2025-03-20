В Санкт-Петербурге научатся создавать нейроморфные компьютеры

В Санкт-Петербургском «ЛЭТИ» объявили об открытии лаборатории, специалисты которой займутся созданием компьютеров, функционирующих на принципах и алгоритмах работы мозга человека, а также работами по новому поколению микроэлектроники.

Руководитель новой лаборатории Наталья Андреева отметила, что масштаб уже выполненных исследований и разработок по нейроморфной микроэлектронике, в основе которой лежит мемристорная компонентная база, обусловил создание отдельного направления в данной области.

Кроме того, это потребовало объединения в группу ученых и специалистов из самых разных областей — это материаловедение с алгоритмикой, технологии с IT, схемотехника с ASIC-дизайном и т.д.

Преимуществами нейроморфных систем называют высокую энергоэффективность, так как их энергопотребление в 1000 раз меньше, чем актуальные системы на графических ускорителях, возможность параллельного выполнения множества операций, а также способность быстро обучаться — также, как программные нейронные сети.

Первоначально в лаборатории будут изучаться ключевые функциональные модули и способные обучаться на аппаратном уровне нейросети с высокой производительностью и низкой потребностью в энергии, а также работами по их аппаратному обеспечению с необходимой программной составляющей.

Мало того, на базе лаборатории будет запущена расширенная научно-образовательная программа для магистрантов, а также студентов в области «Электроника и наноэлектроника».