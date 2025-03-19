Рупор кремлевской пропаганды: Выполнение договоренностей

МО РФ сообщило, что в рамках ночных ударов ВС РФ сбили 7 своих дронов, которые шли на энергетический объект в Николаевской области. В рамках исполнения договоренности Трампа и Путина.

Между тем кокаиновый фюрер ноет, что после разговора Трампа и Путина по Украине прилетело 150 дронов.

Если что, все это происходило одной ночью.

PS. На фото – уничтоженный госпиталь в Сумах, куда вывозили ВСУшников, которым повезло сбежать из Курской области. Ночью по нему прилетело 7 "Гераней".

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Источник: Colonel Cassad

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