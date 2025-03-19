Oclean выпустила «Роллс-Ройс» мира зубных щеток

Новая зубная щетка Oclean X Ultra S Smart Sonic стоимостью 160 долларов с поддержкой голосового управления на основе ИИ, сенсорным экраном и скоростью вращения 84 000 оборотов в минуту, многих — без сомнения — удивит. Щетка действительно впечатляет — три комплектных насадки для различных целей, беспроводная зарядка, стильный дорожный чехол и даже магнитное крепление на стену. Но стоит ли она таких денег?

С одной стороны, технологичность и качество исполнения гаджета впечатляют. Щетка обеспечивает глубокую очистку, а ее функции отслеживания и анализа помогают улучшить технику чистки. С другой стороны, цена космически высока даже для продвинутой зубной щетки. Напрашивается вывод, что новинка Oclean – это настоящий «Роллс-Ройс» среди зубных щеток: высокотехнологичный, роскошный и дорогой. Но, как и любая дорогая вещь, он не является обязательной покупкой.

Впрочем, увидеть, куда ушли деньги, вполне возможно. Зубная щетка получила встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, 6-осевой гироскопический инерциальный измерительный блок и полноцветный сенсорный экран. Кроме того, тут есть собственная аудиосистема и литиевая АКБ, обеспечивающая 40 дней работы при использовании дважды в день без потери мощности.

Некоторые люди уделяют гигиене полости рта повышенное внимание. Стоит понимать, что этот вопрос имеет примерно такое же значение, что и выбор подушки или матраса. Мы пользуемся ими каждый день, и они влияют на наше здоровье. Поэтому, если вы готовы инвестировать в качественную гигиену — у Oclean явно есть, что вам предложить.

Источник — Oclean