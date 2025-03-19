Заброшенные шахты превратят в гравитационные системы хранения энергии

Ученые из Австрийского международного института прикладного системного анализа готовы воплотить в жизнь проект гравитационных батарей, основой для которых станут старые заброшенные шахты. Большая часть проектных работ и расчетов уже завершена, технология привлекла немало инвесторов, под ее реализацию уже присмотрели сотни шахт в четырех странах – США, Китае, Индии и России. Где и когда будет построена первая установка, пока неясно — но уже понятно, что это лишь вопрос времени.

Концепция гравитационных накопителей весьма привлекательна. При избытке энергии тяжелый груз поднимается на высоту, а затем под собственным весом опускается вниз и по пути раскручивает генератор для выработки электричества. Но в случае с шахтами все наоборот: мешки с песком находятся на поверхности, их не нужно поднимать, только опускать, что в разы безопаснее, чем строить специальные гравитационные башни.

Шахты хороши тем, что там уже имеется вся базовая инфраструктура. Это и укрепленный ствол шахты, и наличие лифтов и других механизмов, плюс подведенные электричество и коммуникации. В качестве груза выступит порода из отвалов, которую затем можно оставить внутри, заполнив пустоты в шахте. И тем самым избавиться от терриконов на поверхности, освободив полезную площадь. Ранее это считалось нерентабельным, но при работе гравитационных накопителей затея становится окупаемой.

Подсчитано, что при использовании отработанных шахт по всему миру можно будет запасать энергию в диапазоне от 7 до 70 ТВт•ч. Вместо обузы шахты вновь станут полезным активом, который поможет экономить средства и даже создаст некоторое количество рабочих мест. Это будет дешевле и выгоднее, чем строить гравитационные батареи любых других конструкций с нуля.Источник — IIASA