Трамп депортирует в Трансильванию нелегальных мигрантов старше 120 лет

Федеральная миграционная служба США получила распоряжение отловить и депортировать на родину порядка 50 уроженцев Трансильвании, многие из которых уже достигли 120-летнего возраста и до сих пор не получили вид на жительство или гражданство.

Как написал президент США Дональд Трапм в своей социальной сети Truth Social, некоторые подобные «гости из Восточной Европы» нелегально живут в США с конца XIX века.

– Они живут на нашей земле, но не регистрируются, никак не проявляются, – написал Трамп в Truth Social. – Получают выплаты из кармана простых американцев. Они пьют нашу с вами кровь. РАЗВЕ ЭТО ЧЕСТНО?»

Чиновники выяснили, что нелегальные мигранты из Трансильвании также зачастую не платят налоги, общаются только со своими соотечественниками и нигде официально не работают. Рекордсменом стал некий Тадеуш Цимисху, который на момент основания США в 1776 году уже отпраздновал 80-летие. Как бывший военнослужащий, он получает государственную пенсию в размере $73 тысяч в месяц. При этом он регулярно берёт в банках кредиты на развитие бизнеса, пластические операции или переливание крови, но никогда их не возвращает.

Трамп распорядился в ближайшее время «покончить с этой несправедливостью в отношении американского народа» – он хочет выдворить трансильванцев на родину и «вбить осиновый кол в сердце нелегальной миграции». Сами нелегалы протестуют: по их словам, в случае лишения американской пенсии их правнуки в Румынии и Молдавии не смогут оплачивать своё пребывание в домах престарелых.

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