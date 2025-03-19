 

Мнение: Какие товары мирового класса создала капиталистическая Россия за 34 года?

19.03.2025, 11:50, Разное
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Россия много где впереди — по мирному атому, например, мы занимаем первое место в мире. По военному атому, вероятно, тоже, однако в боевых условиях силу русского ядерного мы пока что не проверяли, и я надеюсь, что нас к этому в ближайшие 100 лет не вынудят.

Скептики возражают — дескать, всё это наследство СССР. Могучее советское государство раскалывало атом, запускало людей в космос и бурило сверхглубокие скважины, тогда как частники способны только копошиться на рынках, всучивая друг другу китайские магнитолы и турецкие дублёнки. Цитирую типичный комментарий:

Во время Перестройки люди говорили, что в Союзе не могут произвести аудио-видеоаппаратуру, одежду и обувь мирового класса, потому что госчиновникам это неинтересно. Но если дать волю частному предпринимателю…

Капитализм у нас уже 34 года и что, частники создали какие-нибудь товары мирового класса из потребительского сегмента?

Коллеги, что мы можем ответить на этот несправедливый упрёк?

Источник: Место для дискуссий


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