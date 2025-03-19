Bloomberg: российские производители станков лоббируют продление санкций в Конгрессе США

Группа российских промышленников лоббирует продление санкций против РФ в Конгрессе США – об этом заявило агентство Bloomberg, ссылаясь сразу на несколько своих источников.

По разным оценкам россияне потратили на это от $20 до $50 млн, а после прихода к власти Дональда Трампа работа в этом направлении активизировалась – правда, без всяких результатов. Владельцы и акционеры ряда промпредприятий считают, что если США снимут санкции, в страну вновь хлынет американская, японская и некоторая европейская техника, включая промышленные станки. Отечественная продукция пока не может с ней конкурировать ни по цене, ни по качеству, ни даже по доступности запчастей.

– Отрасль только начала поднимать голову – несколько лет назад поступили первые за много лет госзаказы, даже пошло госфинансирование НИОКР в стратегических отраслях. Очереди на отдельные лазерные установки и станки с ЧПУ расписаны на год вперёд, хотя стоимость пока получается негуманной из-за малых объёмов выпуска, – рассказал собеседник агентства. – Если вновь пустить западных производителей на наш рынок, то всё отечественное рухнет. У них мощнейшая международная кооперация и десятилетия опыта – конечно, у них получается дешевле и качественнее, мы не можем с ними конкурировать.

Bloomberg утверждает, что промышленники из РФ даже поддерживали Камалу Харрис на выборах, однако не разгневали этим Дональда Трампа – узнав об этом в октябре за несколько недель до выборов, он рассмеялся и якобы сказал: «Всё, за что они берутся… Это будет провал для Харрис, я обещаю». В Демократической партии тоже были изрядно озадачены, но от денег отказываться не стали.

– Если бы русские финансировали Трампа, то мы бы назвали это вмешательством во внутренние дела и коррупцией. Но здесь ситуация была нестандартной… Мы пересмотрели терминологию для конкретного случая. К сожалению, это пожертвование всё равно не изменило ход кампании, – прокомментировал источник в Демпартии.

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