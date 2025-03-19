Мнение «аналитика»: О главном про главный разговор… Да они сговорились что ли?

О результатах рекордного по продолжительности телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа сказано уже немало. На словах озвучено 30-дневное «энергетическое перемирие», новый обмен пленными и немедленные переговоры о безопасности в Чёрном море. Ну, ещё в #хоккей — в самом прямом смысле — начнут играть российские и американские команды друг с другом. Такие итоги поклонник гольфа Дональд Трамп объявил «ОЧЕНЬ ХОРОШИМИ».

Но мы посмотрим не на слова, а на дела. В них — главное.

Вот что началось прямо немедленно.

1. Патриотические знаки в виде букв “Z”, “O” и “V” начали убирать от посольства США в Москве сразу после разговора Путина и Трампа, передаёт «срочную #новость» корреспондент государственного РИА «Новости». Рабочие демонтируют символику и грузят в машины. По официальной версии, символы хотят «просто помыть», а потом вернуть на место. Но раньше как-то обходились обычными «Керхерами»…

2. Российский рынок акций скорректировался вниз примерно на 1% после сообщений о разговоре, ибо инвесторы не увидели «прорыва». С одной стороны, это признак того, что самые оптимистичные ожидания, равно как и самые мрачные опасения, не стоили выеденного яйца. С другой, надежда умирает последней…

3. Украинский президент Владимир Зеленский всё ещё ждёт обещанного звонка из Белого дома. А пока заполняет паузу юморесками собственного сочинения. Так, по его словам, #Украина поддерживает предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре, «обмен пленными — это заранее продуманная акция ГУР МОУ и СБУ», а украинские военные, вопреки тому, что лидер «Квартала 95» утверждал раньше, остаются в Курской области «и будут там, пока эта операция нам нужна». Правда, не утонил в каком виде они там остаются — пленными, или мёртвыми.

На Западе меж тем поговаривают, что #Украина уже не за столом переговоров, а «на столе» — то ли как основное блюдо, то ли как десерт. Ведь Владимир #Путин и Дональд Трамп «перетёрли» ещё кучу других сделок.

Ну и главный вопрос…

Такой «хоккей» нам нужен?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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