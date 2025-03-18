 

Российские судебные приставы арестовали американский госдолг

18.03.2025, 17:33, Разное
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Федеральная служба судебных приставов наложила арест на государственный долг США из-за невыплаты компанией Google огромного штрафа в 91,5 квинтиллиона рублей.

В ведомстве заявили, что прибегли к «законному способу добиться выполнения решения суда». По словам представителя ФССП, исполнительный лист уже направлен в американское казначейство, Белый дом и Федеральную резервную систему.

– В соответствии с требованием у должника есть 7 рабочих дней на то, чтобы перечислить средства в полном объёме, – говорится в пресс-релизе.

Если американская сторона не выполнит законные требования приставов, ведомство намерено начать изымать американскую валюту со вкладов российских граждан.

– Мы понимаем, что это может вызвать недовольство у людей. Но такие меры необходимы для защиты интересов государства, а в первую очередь – для защиты законных прав самих же граждан, — добавили в службе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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