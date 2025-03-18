Новый монитор от Asus очищает воздух на рабочем месте

Компания Asus представила три новых модели мониторов, которые отличает встроенная система очистки воздуха под названием VU Air Ionizer. Это персональное решение, адаптированное для одного рабочего места. Устройство способно обрабатывать всего 1 куб. м воздуха, поэтому оно не подходит для очистки помещений — это проявление заботы именно о пользователе, который сидит перед монитором.

Воздух втягивается через вентиляционные отверстия в задней части монитора, после чего попадает на наноионные фильтры, которые извлекают из него частицы пыли. А также аллергены, микроорганизмы и прочие виды загрязнения. За три часа работы система способна удалить из воздуха до 90 % таких элементов. Одна из моделей имеет изогнутый дисплей, что позволяет эффективнее охватывать и обрабатывать пространство перед монитором.

Топовая модель VU34WCIP-W имеет диагональ 34 дюйма, разрешение 3440 x 1440 пикселей и соотношение сторон 21:9. Частота обновления 100 Гц, время отклика 1 миллисекунда, в наличии сертификат TÜV Rheinland для работы с низким уровнем синего света и без мерцания. В рамку встроены 2-ваттные динамики, есть разъем для подключения наушников. Стоимость модели составляет $359.

Два других монитора с плоскими экранами отличаются лишь диагональю — 27 и 24 дюйма, и ценой — $159 и $129, соответственно. В качестве бонуса упаковку из-под мониторов можно использовать как подставку под различные предметы, для хранения канцелярии и для организации рабочего пространства.

Источник — Asus