Самая подробная карта Антарктиды показывает материк безо льда

Британская антарктическая служба (BAS) опубликовала уникальную карту поверхности Антарктиды на основе данных за последние 60 лет. Размеры ледового панциря, который покрывает этот континент, колеблются в пределах 1000-2000 м, а на отдельных участках достигают 4000 м. Здесь сосредоточено до 70 % мировых запасов пресной воды объемом 27 млн. куб км.

Данные собирались с помощью спутников, самолетов, судов, радаров, сонаров и силами исследователей, исколесивших 6-й континент на собачьих упряжках. Это уже третья (начиная с 2001 года) карта, гораздо более подробная по сравнению с предыдущими версиями.

На ней отображены самые высокие горы и самые глубокие каньоны — места, где высота ледяной шапки достигает 4757 м. По карте можно изучать динамику движения ледников, влияние на них теплых подземных рек с возможными глобальными последствиями.

По оценкам ученых, если лед Антарктиды полностью растает, то уровень мирового океана поднимется на 58 м, а сама Антарктида, став легче на 24 759 квадраллионов тонн, буквально «вынырнет» из океана, многократно увеличив свою площадь.

Источник — BAS