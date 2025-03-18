Самая подробная карта Антарктиды показывает материк безо льда
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Британская антарктическая служба (BAS) опубликовала уникальную карту поверхности Антарктиды на основе данных за последние 60 лет. Размеры ледового панциря, который покрывает этот континент, колеблются в пределах 1000-2000 м, а на отдельных участках достигают 4000 м. Здесь сосредоточено до 70 % мировых запасов пресной воды объемом 27 млн. куб км.
Данные собирались с помощью спутников, самолетов, судов, радаров, сонаров и силами исследователей, исколесивших 6-й континент на собачьих упряжках. Это уже третья (начиная с 2001 года) карта, гораздо более подробная по сравнению с предыдущими версиями.
На ней отображены самые высокие горы и самые глубокие каньоны — места, где высота ледяной шапки достигает 4757 м. По карте можно изучать динамику движения ледников, влияние на них теплых подземных рек с возможными глобальными последствиями.
По оценкам ученых, если лед Антарктиды полностью растает, то уровень мирового океана поднимется на 58 м, а сама Антарктида, став легче на 24 759 квадраллионов тонн, буквально «вынырнет» из океана, многократно увеличив свою площадь.
Источник — BAS
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