Личное: “Он очень талантлив”

Предлагаю комментаторам в моем ТГ-канале письмо разобрать.

annyfriey

Здравствуйте, уважаемая эволюция!

Прошу совета.

Я практически влюбилась в парня Д. Я думаю о нём днём и ночью.

Д 33, он ушел из меда и учится на кинооператора, он очень талантлив. Но ещё в начале своего пути.

Мне 27, учусь на режиссёра.

Я сама фотограф и операторское заканчивала пару лет назад в том же вузе, я дольше Д занимаюсь этим всем.

Мы учимся в параллели.

Я заметила его после пары, когда он задавал вопросы преподавателю. Это были глубокие вопросы, это меня впечатлило, я подняла на него взгляд и поразилась его красоте. Д выглядит как ожившая греческая статуя, у него правильные черты лица, голубые глаза и светлые волосы. На нём можно учить студентов ставить свет, потому что его лицо идеально.

Я так поняла, что он привык к вниманию к внешности со стороны девушек и его этим не зацепишь.

Второй раз мы пересеклись на съемке моего клипа, он помогал своему одногруппнику, который был у меня оператором. Мы с Д начали немного общаться.

У Д манера общения искренняя и он привык раскладывать явления по полочкам и анализировать.

Это комбо меня зацепило, я считаю глубокий диалог, когда можно разобрать явление по частям, рассмотреть со всех сторон, самым интересным в жизни. Но сама часто комплексую быть искренней и открытой.

Я позвала его снять мой этюд.

Готовились, я пришла проверять к нему в студию проекторы и он там доснимал свой учебный натюрморт и сказал что-то такое, мол, он смущается при мне, и как-то так сказал, что стало приятно.

Я думала долго, показалось что ли, что я ему нравлюсь, или он просто так сказал из-за того, что знает, что я это все проходила.

В целом, у него влюбчивая натура: как-то мы обсуждали клип, который он помогал снимать и сказал про актрису, что почти влюбился. А как-то сказал, что на него смотрела девчонка-администратор так, будто запала.

После этих слов я уверена, что он не может не замечать моего отношения.

На него, как мотыльки, слетаются девушки, они прям глаз оторвать не могут (и я).

Некоторые мои знакомые считают его странным, он действительно выделяется, он может долго рассуждать, выражаясь скорее поэтически. Но это именно то, что меня зацепило в нём.

Ещё в нём меня цепляет искренность: он говорит такие комплименты легко, на которые я бы не решилась. И общаясь с ним, я будто бы тоже обучаюсь искренности, выражать свою точку зрения и не бояться.

Я занимаюсь съемками дольше и я зарабатываю профессией, но вообще не много совсем, а временами и мало.

Д говорит иногда, что восхищается моим видением. Многие говорят, что я красиво снимаю.

А я восхищаюсь его видением, потому что вижу кадры, которые он делает на мобилку: если он сможет воспроизводить свои репортажные находки в постановочной съемке, то он станет безумно интересным оператором, художником, а не ремесленником.

Если не сможет, то останется красивым мужчиной, которого путают с актерами)

Больше всего мне в нём нравится то, что его цель — снимать художественно, творить. Мне кажется, я увидела в нём себя в этом плане.

Мы немного перекидывались рилсамм и фото. А потом был экзамен общий у наших групп, и я думала, вот бы увидеть его.

Но мы как-то неловко очень пересеклись в коридоре. Я выглядела не очень в этот день и сковано себя чувствовала. И потом мы пошли с одногруппниками пить пиво, я написала ему, а он не прочитал, смотрю в окно а он идёт с девчонкой с актерского курса. Ну я и подумала, ок, не судьба. Написал через минут 15, что уже уехал и чтобы я звала ещё. Я написала, мол, хорошо и забыла о нём на полтора месяца.

У меня самый большой страх навязаться вообще, этот страх иногда граничит с безумием. Но в данном случае, считаю, был уместен.

А недавно мы снова пересеклись с Д в фотостудии, я была в чудеснейшем настроении из-за (как мне казалось) начала другого романа и мы так славно разговорились. И я похвасталась, что меня его одногруппник хочет в качестве актрисы позвать на съемку, а он как-то так на меня посмотрел с таким поворотом головы и таким интересом в глазах, что ух.

Я поняла, что только с ним можно обсуждать ньансы по свету в деталях и долго. Только он поддержит и разовьет эту тему. Никто не понимает и вообще никогда у меня такого диалога интересного не было. И так он реагирует на мои наблюдения, эмоционально искренне, что мне кажется, мы на одной волне. И ещё поняла, что, возможно, все вышеперечисленное — интеллектуальное прикрытие того, что меня тянет к нему как к мужчине. Завязалось опять общение в соцсетях.

Он поселился во мне.

И в какой-то момент я решила, что нужно хотя бы попробовать с ним наладить контакт, узнать его ближе. Я как старший товарищ по съемкам имею красное поле в рабочей сфере, буду пользоваться.

Я позвала его на халтурку помогать мне. Пока мы возили оборудование, и ставили его, с ним было так приятно говорить.

И все бы ничего, но у него такая манера…флиртующая, он то дотронется, чтобы что-то показать, то что-то такое скажет искренне как признание, от чего у меня сердце замрёт, то близко так наклонится и придвинется.

Утром он упомянул о том, что общается с актрисой и сказал, что она его ругает, что он не отвечает ей, а ему некогда телефон взять в руки. Я училась на этом же курсе на пару лет раньше, это правда, там очень плотный график.

Ну я и подумала, отлично, а я-то могу с ним совместить приятное с полезным) будем снимать и общаться. Тем более, что и у меня и у него, все вокруг съемок в жизни и крутится.

Кажется, он думал ехать к ней или нет весь день, вечером кажется поехал..

Но перед этим какие-то моменты такие были, романтические… например, в контексте обсуждения, что такое красота, от рядом стоящего забора он перешел на меня и сказал что тонет в моих карих глазах. Я бы подумала, это подкат, но он как блаженный, а блаженным все можно говорить и это ничего не значит. И ещё что-то было подобное, он сказал, что сейчас идеальный момент, и когда я залипла на него чуть не пустив слюну, он сказал, давай выгружать оборудование)

В общем, потом приехал он мне ещё раз помогать на съемке. Мы садились в мокрую машину и он говорил, что момент романтичный, я съехать попыталась, мне достаточно его неконкретных реплик, не знаю куда их девать. А он несколько раз прям повторил. Глупость такая, а так цепляет меня. Поехал со мной развозить реквизит и оборудование. После сидели в маке, говорили долго о чем-то философском, что-то ему показала в фотошопе. И опять он что-то показывает и прикасается. И мне крышу рвет. Домой его отвезла, не хотелось отпускать, хотелось руки в волосы запустить и обнять.

Через день в павильоне пересеклись, я чуть задержала объятие и он так взял меня и приподнял, что я подумала, ну всё, я его не отпущу.

Я позвала его снимать вместе короткометражку. Я просто не могу его отпустить. Хочу дать шанс отношениям развиться во что-то. Хочу постараться для этого, вообще это первый раз, когда я вкладываю что-то в отношения, когда я думаю о том, что хорошего могу дать другому человеку. Мне кажется, что эта влюбленность меня облагораживает.

А тут вроде полезное всем дело: короткий метр, и у меня на конкурс сценарий написан, и он жалел, что ничего не снимает.

Я четко осознаю, что контекст для нашего общения творю я. Он в кино позвал единственное, когда я про фильм рассказывала, но из-за пары не смог в эту дату, я сказала, поедем через два месяца, когда выйдет в широкий прокат.

А в целом он как бы позволяет его вести.

Но при этом, он будто расширяет спектр физических прикосновений: сегодня были на вечеринке у моего одногруппника, куда я позвала Д. Обсуждали съемочное, и он как всегда до меня дотрагивался, когда объяснял что-то, так мне по шее провел, что я думаю, неужели можно так дотронуться и не подумать о моей реакции. Блаженный или на что он меня выводит?

Потом хохотали, за коленку меня взял. Я ему,конечно, отвечаю, он меня будто приучил тоже к таким мелким прикосновениям, я позволяю их себе почти свободно тоже, но не двигают вперед, повторяют то, что он себе позволяет.

Он на медляк меня позвал, когда объявили. И куча мелких таких вот действий, которые не выходят за рамки дружбы и совместной работы, по большому счёту. Да ни по какому счёту не выходят. Мне кажется, это легкий флирт, который поддерживает тонус)

А я внутри чувствую, что это мой тот самый человек и я хочу с ним творить и быть

Но мне хочется, чтобы он меня захотел как женщину и сделал сам шаг.

Я не могу придумать крючок.

Ощущение, что он отлично видит мои чувства и делает жесты такие галантные чтобы мне было приятно, и ему не сложно делать эти жесты в целом, ему полезно со мной общение в профессиональном плане. Или может нравлюсь немного, но щас учеба и он понимает, что и отношения ему не в кассу.

А я понимаю, что мне плевать, что ему 33 и он без работы и ещё года два будет в учебе с головой, и, кажется, вообще живет с родителями, и ещё и бабник, возможно, у меня такой творческой синергии ни с кем не было из мужчин и мне есть на чем с ним строить отношения, и планы у нас в одном направлении, и видения схожи, ох

Не знаю, может, меня и отпустило бы и я бы сбежала через три месяца, как ослиная шкура настоящая, но очень хочется попробовать

Боюсь, что если все оставить как есть, то все скатится в дружбу и работу. Этот флирт без развития перестанет будоражить.

Но у меня есть жгучее желание пробудить в нём желание. И ощущение, что момент уже немного начинает уходить.

Может, нужно было просто поцеловать его, когда мы стояли у машины.

Или сегодня, когда плясали под «а ты совсем меня не слышишь, это делаешь ты зря, подойти ко мне поближе, я хочу хочу тебя». В общем, отчебучить какую-нибудь выходку и потом разгребать.

Но мне так нравится смотреть ему в глаза, и все эти тонкие материи, что между нами. Я не хочу это рушить грубым таким вот шагом. Тем более, вдруг он из вежливости ответит)

Это сведет наше общение на нет, а так я как будто бы в подвешенном состоянии, из которого можно вырулить в романтику.

Я бы хотела понять, как разжечь в нём желание, чтобы он захотел меня больше.

Спасибо большое за прочтение! И спасибо за потенциальный ответ!