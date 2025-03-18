Мнение: Умер Юлай Кинзябулатов (ctakan_divanych)

Грустные новости, коллеги. Умер Юлай, один из самых уважаемых блогеров Живого Журнала ctakan_divanych, деятельный защитник России в сетевых политических дискуссиях и на реальных полях сражений.

Юлай воевал в советское время в Афганистане, потом на Донбассе после 2014 года. Я знаю, что он хотел пойти добровольцем и в 2022 году, но военкомат отказывал из-за возраста и из-за проблем со здоровьем.

Умер ещё в мае прошлого года (инфаркт), но известно об этом стало только сейчас (ссылка).

Похоронен на родине, в Новотроицке в секторе воинских захоронений под флагом Новороссии.