 

Мнение: Умер Юлай Кинзябулатов (ctakan_divanych)

18.03.2025, 12:00, Разное
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Грустные новости, коллеги. Умер Юлай, один из самых уважаемых блогеров Живого Журнала ctakan_divanych, деятельный защитник России в сетевых политических дискуссиях и на реальных полях сражений.

Юлай воевал в советское время в Афганистане, потом на Донбассе после 2014 года. Я знаю, что он хотел пойти добровольцем и в 2022 году, но военкомат отказывал из-за возраста и из-за проблем со здоровьем.

Умер ещё в мае прошлого года (инфаркт), но известно об этом стало только сейчас (ссылка).

Похоронен на родине, в Новотроицке в секторе воинских захоронений под флагом Новороссии.

Источник: Место для дискуссий


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