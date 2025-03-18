В Кёльнском соборе откроется стриптиз-клуб

Кёльнский собор – один из самых известных готических соборов в мире – столкнулся с финансовыми трудностями.

Чтобы справиться с падением посещаемости и нехваткой средств на реставрацию, церковный совет принял решил сдать часть помещений в аренду под стриптиз-клуб под названием «Адам и Ева».

– Мы долго искали способ привлечь новую аудиторию и обеспечить финансовую стабильность собора, – заявил кардинал Райнер Мария Вёльки. – К сожалению, традиционные методы больше не работают. Мы считаем, что сочетание духовного и плотского может быть весьма привлекательным для современного человека. В конце концов, разве Адам и Ева не были нагими в раю?

Новый стриптиз-клуб расположится в боковых нефах собора, подальше от главного алтаря. Администрация обещает, что танцовщицы будут одеты «надлежащим образом», а плейлист составят из органных мелодий, обработанных в стиле техно.

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