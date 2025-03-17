Мнение: Вред высшего образования, российские студенты не хуже советских и ликвидация минобра в США

1. Многие недовольны качеством образования в стране — говорят, что в вузы массово поступают посредственности, которые учатся кое-как и выпускаются из вузов безнадёжными троечниками. Идей по повышению качества обучения у критиков много, но обычно это заведомо плохие идеи.

К примеру, часто требуют отменить ЕГЭ, который так как ЕГЭ показывает обидную правду, и так как ЕГЭ не позволяет приёмным комиссиям зарабатывать на абитуриентах. Или требуют «вернуть лучшее в мире советское образование». Или, например, говорят, что «нужно повысить авторитет учителя», увеличив зарплаты и раздав кнуты. Кстати, средняя зарплата учителя в Петербурге составляет сейчас 90 тысяч рублей (ссылка), что неизмеримо больше зарплаты любого советского учителя…

Впрочем, это школы. По поводу вузов некоторые замечают, что теоретически можно не брать троечников в вузы. Monetam цитирует мнение domestic_lynx (ссылка 1, ссылка 2):



В вузы нынче поступают, притом на бюджет, те, кто сдал ЕГЭ на баллы ниже не только восьмидесяти, но даже и семидесяти, а это глубокие, твёрдые, необратимые троечники. А вы к ним с новейшими достижениями науки и техники? Смеётесь? Они книжку-то прочесть не в силах, они вообще ничего кроме горячих новостей Рунета не читают, потому что долее трёх минут сосредотачиваться и отслеживать авторскую мысль не в силах. Совершенно очевидно, что любой преподаватель вынужден преподавать на уровне самого слабого ученика в данной аудитории, иначе его преподавание повиснет в воздухе. И на экзаменах он спрашивает точно так же: всё более упрощённо. Иначе что? Выгонять половину студентов? Это скандал, этого никто не допустит. Принцип «три пишем, два в уме», который возмущал мою бабушку-учительницу в эпоху, когда боролись за стопроцентный охват пока ещё средним образованием, – так вот принцип «три пишем, два в уме» перекочевал уже в высшую школу.

Когда-то сформировалось представление, что чем выше образовательный уровень народа – тем лучше. Лет сто назад советские руководители мечтали: вот сейчас всеобщее начальное, потом будет среднее, а там и до всеобщего высшего доберёмся! И будет нам счастье, благолепие и благорастворение воздухов. Почти добрались, а счастья нет. Образование – как питание: голодному кажется: чем больше еды – тем лучше. Когда-то говорили: кашу маслом не испортишь. А когда этого масла стало вдоволь, выяснилось, что есть холестерин, ожирение и прочие неприятности, так что питаться надо умеренно. Всеобщий охват высшим образованием – это вредная для дела вещь. Происходит что-то вроде порчи монеты: как в монете может оказаться всё меньше серебра, так и в дипломе всё меньше образования.

У всеобщего высшего образования есть и ещё один важный минус – оно внушает обладателю диплома ложный взгляд на себя: он начинает полагать, что простая работа – не для него. Сложной работы он делать не умеет и поневоле принимается и за простую (которую, впрочем, тоже не умеет, т.к. не учился ей), но при этом чувствует себя обиженным, обойдённым, обделённым судьбой. И то сказать, он специалист по международным отношениям, а тут надо на складе ящики переставлять! Обидно…

…

Нужно наконец понять, что поднять студиозусов до каких-то сложных предметов – невозможно, можно только опустить предметы до их восприятия, что в реальности и происходит.

Что надо?

Сделать так, чтобы нормальным жизненным путём среднего трудящегося было добротное среднее специальное образование. Кому не хватает – могут потом доучиться. Но норма – среднее специальное. Для большинства производимых в обществе работ именно оно и требуется. Поэтому надо упразднить старшие классы и отправить подавляющее большинство в техникумы и ПТУ.

А высшее образование надо сделать редким о ОЧЕНЬ ТРУДНЫМ. Требования должны быть высочайшими, выгонять – нещадно. Трудность обучения должна быть столь велика, что ходить туда ради времяпрепровождения – смысла иметь не будет. Либо учиться – либо на выход. Все эти «филолого-политологические университеты» перевести в статус народного университета культуры и сделать строго платными. Хочешь повысить культурный уровень? Милости просим. Но никакого «диплома государственного образца». Не выдают же диплом астронома тому, кто не поленился купить абонемент на лекции в планетарий.

Действительно, сегодня, число студентов в России составляет более 4 миллионов человек, а в 1980-х годах в РСФСР составляло лишь около 3 миллионов, хотя молодёжи тогда было значительно больше. Раньше в вузы шли преимущественно умные, сейчас — все подряд.

Лично я, впрочем, особой трагедии в происходящем не вижу. Современная система образования позволяет учиться тем, кому это действительно надо. Что касается тех, кто учиться не хочет или не может, то пусть себе получают дипломы — общество от этого, пожалуй, даже выиграет.

2. Объективные сравнения современных российских студентов с советскими показывают, что современные студенты вполне на уровне своих исторических предшественников (ссылка):



Первокурсникам МФТИ в качестве эксперимента дали на контрольной работе задания вступительного экзамена по физике 1973 года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ни студенты, ни преподаватели не знали, что задачи являются советскими. Инициатором эксперимента выступил Центр развития физико-математического образования при поддержке ректора МФТИ Дмитрия Ливанова.

Организаторы проверки хотели выяснить, сопоставимы ли знания современных первокурсников со знаниями советских абитуриентов. Критерии выставления оценок по пятибалльной шкале были теми же, что и в 1973 году.

С заданиями справились 80% студентов. Лучший результат показали учащиеся Физтех-школы имени Ландау — 94% из них успешно сдали экзамен. Эксперты отмечают, что студенты наверняка решили бы задания лучше, если бы это был их вступительный экзамен, а не простая контрольная, поскольку мотивация была бы выше.

Вы скажете, что сравнение не показательно, так как МФТИ – топовый технический вуз: туда и при СССР дураков не брали, и сейчас берут самых умных. Но это-то как раз и подтверждает, что сравнение правильное: мы берём вуз такого же уровня сейчас и тогда (тот же самый вуз в данном случае).

Было бы интересно посравнивать также посредственные советские вузы с посредственными российскими, измерить аналогичным образом школы. Проблема в том, что деятели от образования очень не любят измерения. Даже школьную программу составляют не на основе исследований запросов из реального мира, а «на глазок».

3. В США тем временем Дональд Трамп разогнал USAID и прекратил финансирование двух легендарных иноагентских организаций: «Радио Свободы» и «Голоса Америки». Топор завис и над Министерством образования США — его команда Трампа тоже хочет разогнать, чтобы передать его функции отдельным штатам. Сотрудников американского минобра массово начали отправлять в принудительные отпуска, из которых, надо полагать, многие на работу уже не вернутся (ссылка).

Возможно, Трамп и хотел бы сохранить рупоры пропаганды, но выбора у нет нет: в этих структурах засели его непримиримые враги – левые пропагандисты и чиновники, продвигающие антитрамповскую и антиконсервативную повестку. Попытки поставить туда новое руководство и перетрясти штат работников признаны безнадёжными: спасать там уже нечего, проще начать с чистого листа.

Пожалуй, на фоне США российская система образования просто великолепна.