Мнение: ПТСР после ВОВ легче, чем после СВО?

Недавно у меня вышел спор с клиентом. Заговорили о перспективах на будущее, имея в виду, что война вроде бы идет к концу (хотя и тут никаких гарантий). Но, считая наступление мира рано или поздно неизбежным, принимаем, что должна будет пройти массовая демобилизация. В 2022 году сначала много говорили, что по такому случаю в России подготовят специально огромное количество разного рода центров социальной реабилитации и много психологов, которые должны будут «править мозги» массе вышедших «на гражданку» бывших солдат, страдающих от ПТСР (посттравматического стрессового синдрома). ПТСР для ветеранов особо кровавых и длительных войн – вещь едва ли не неизбежная, как считается, а после наступления мира ожидается вливание в мирную жизнь чуть ли не сотен тысяч мужчин, страдающих такого рода расстройством психики. Кто ими займется?

Уже достаточно очевидно, что никакой массовой подготовки или переподготовки психологов не было и не будет. Учить некому и некого, денег на это не выделяли, то есть идея в 2022 году была высказана здравая, но потом всё (помнится, требовал развернуть в регионах условия для социальной реабилитации возвращающихся из армии солдат требовал сам Путин с высоких трибун), как водится, потонуло в бюрократическом болоте и обернулось полным пшиком. В результате – никакой инфраструктуры для ветеранов в России нет и взяться ей неоткуда, психолог – это абсолютно не массовая, мягко говоря, специальность, реабилитировать людей с «поехавшей кукухой» будет некому. Россия готовится принимать демобилизации сотен тысяч практически без каких-либо условий для этого: нет ни специалистов, ни помещений, ни коек.

В общем, ситуация катастрофическая. Мой собеседник ужаснулся и попытался возразить, м присущим нам русским оптимизмом. Мол, да ладно тебе, хватит пугать. Что ж это будет, прямо какая-то эпидемия ПТСР? Но давай обратимся к прошлому: вот ведь, у нас не так уж давно, всего каких-то 80 лет назад, закончилась все-таки намного более кровавая ВОВ, Великая Отечественная война, Жертв и разрушений было еще больше! Ни про какое там ПТСР тогда и не слыхивали, про «реабилитацию» уволенных «в народное хозяйство» бойцов и слыхом не слыхивали! Отправили домой, выдали гражданские документы – ну и всё, иди работай. Никто с ними не нянчился! И, как мы знаем, ничего – как-то все более-менее устроились, восстанавливали СССР, массово не вешались… Может, и сейчас так будет? Решат они вопросы безо всяких этих ПТСР, которые, может, как раз только на Западе и бывают?

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