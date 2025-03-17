Мнение: Советские лентяи, вынужденное воровство и экзамен для выезжающих за рубеж

1. Выношу из комментариев к статье про несправедливое распределение благ в СССР. Я не готов подписаться под каждым тезисом из этой реплики, однако я считаю правильным как минимум интересное мнение обсудить (ссылка):



Наречие. Очень много говорим сейчас про это с детьми. Почему в СССР было «здорово», судя по фильмам? Счастье, стабильность, всё поровну, у всех всё есть необходимое, на улице никто не спит.



Однако, квартиру, например, могли получить работники военно-промышленного комплекса (мои родители), а медсёстры и учителя – нет. Почему? Тоже работали на благо государства.



Купить – никаких денег не хватит.



Отец, конструктор, рассказывал, что в конструкторском бюро традиционно 2-3 трудяги, талантливых, работали на износ, остальные 95% – непонятно кто, ни чертить, ни вычислять, ни соображать, ни изобретать – только на работу ходить от звонка до звонка способны, чай пить и сплетничать, или бумажки перекладывать. Талантливые смекали, что их труд фактически делится на весь отдел – чтобы другие нормально жили и кушали. Вот эти путёвки в санатории, лагеря и тд – хорошо жили, да, но хорошо было тем, кто пристроился в нужную отрасль и плыл по течению. Единицам талантливых и умных было обидно. Обидно тащить на себе толпу трутней, не иметь для своей семьи нормальной качественной одежды, отдыха, даже машины. Талантливые считали это несправедливым.



Поэтому, наверное, многие из таких советских научных звёзд и рванули на Запад в 1990-е, вот именно для «пожить как человек». С домом, кабинетом для работы, машиной, морем раз в год для семьи, обеспеченной старостью.



В 1990-е уже я, после технического вуза, который оказался никому не нужен, работала в рекламе и никак не могла понять: почему все воют от нищеты?! Работай – и получай приличные деньги. Да, работала до 12 ночи, в праздники и выходные, зарабатывала на свою квартиру, пока снова 90% в офисе пили чай и жаловались на жизнь. Почему у тебя – всё, а у меня – ничего. Ты спишь с начальником, он тебе квартиру подарил. Песнь лентяя.



Многие просто представления не имеют, что такое работать по-настоящему. А сейчас снова стали вспоминать, как хорошо было жить у государства за пазухой, со стабильной зарплатой до гроба и приличной пенсией. Только работать по-прежнему никто не хочет…

Добавлю к этому, что девяностые действительно были плохим временем: тоже несправедливым, как и поздний СССР, но несправедливым иначе. Сейчас, в 2020-е, личные усилия вознаграждаются гораздо более справедливо, чем при Ельцине, при Брежневе и уж тем более чем при Ленине-Сталине. После долгого перерыва Россия снова стала страной возможностей, каковой она была уже при Александре III и Николае II.

2. Читатели пишут в комментариях, что в советское время воровали не ради красивой жизни и не из презрения к институту собственности, а от безысходности, потому что нельзя было не воровать (ссылка):



«Не взял на работе — украл у семьи».



Крали, потому что по другому нельзя. Сама система заставляла красть.



Кубометр бруса стоил 75руб. Зарплата на 1-2м³. Как построить баню, гараж, пристройку, если не стырить ночью со стройки бруса и досок?



Гвоздей нужных в продаже нет. Есть только на стройке. Набрать в карманы, уходя домой. А как по-другому?



Бочка бензина — 80руб. Прокатал на дачу, а жить на что? Значит надо договариваться и сливать с рабочей машины. Электричество, 1000кВт⋅ч — 40руб. Треть зарплаты. Дорого, надо «жучок» ставить.



И так далее. Куча примеров. Народ говорил: «не воруем — своё берём. Народное!».



Народ брал для своих нужд. Не за границу же продавал. Какое это воровство? Коммунист строил себе дачу, получал квартиру вне очереди, и ездил на машине, когда все на автобусе — это тоже воровство. Только узаконенное теми, кто законы писал, чтобы тащить у народа себе. Коммунистическая элита и были настоящее ворьё и жулики.

И действительно. Последние годы по Рунету бегают табуны гвозделюбов, которые «срезают» нас репликой «в России даже гвоздей своих нет». С одной стороны, это нелепо, так как гвоздями себя Россия обеспечивает полностью, на 100% — у нас есть некоторые сложности с выпуском более продвинутого крепежа, но конкретно с гвоздями всё отлично. С другой стороны, это нелепо, так как при развитом социализме с гвоздями, а так же с шурупами, дюбелями, болтами, винтами, саморезами, фужонами и прочими мелочами была катастрофа. Просто зайти в строительный магазин и купить конкретно тот крепёж, который понадобился, было в общем случае невозможно.

Ещё меня тут заинтересовало электричество. Цитирую: «1000кВт⋅ч — 40руб». Куда советский человек мог потратить целую тысячу киловатт-часов? Электроприборов-то тогда особо не было, а одними лампочками много не напалишь. Для сравнения, у меня квартира нашпигована электроникой под завязку, есть даже электроплита и электрочайник, а также я не стесняюсь включать обогреватель, чтобы довести температуру до комфортных мне 27-30 градусов. Несмотря на это, даже в самые зимние месяцы до 1000 киловатт-часов я не дотягивал ни разу, а летом и вовсе получается вдвое меньше. Неужели холодильники были настолько прожорливыми тогда?

3. Владимир Снигур рассказывает в комментариях, как советского гражданина, не имеющего блата, но желающего выехать за рубеж, утопили на комиссии. Цитирую (ссылка):

Вы пишете: «для зарубежной поездки надо было собрать кучу бумаг и пройти специальную комиссию — этот квест был по зубам далеко не всем».

Со мной поделился [зарисовкой] один член такой комиссии, мой бывший начальник, ветеран, член КПСС с большим стажем. В комиссии зачитывают документы на желающего выехать за рубеж по туристической путевке. В конце все смотрят на представителя КГБ.

— А вы знаете, говорит сотрудник КГБ, в СССР ведь тоже есть хорошие места для туризма, отдыха, — Крым, Кавказ, Байкал…



Мы всё понимаем, и все голосуем против разрешения на поездку.



И моего начальника [когда он мне это рассказывает] распирает от гордости: какие умные члены комиссии, какой хитрый трюк придумали. Меня не удивило, что комиссия решает вопрос о выезде. Меня удивило, что для этого надо трюк придумывать. Я был воспитан в комсомольском духе, если против — встань и скажи товарищам, обоснуй свою точку зрения. Возможно, такое случалось только в моем городе, как исключение из правил. Но так как мне было смешно, и ситуация показалась нелепой, я помню это до сих пор. Решил поделится с читателями статьи.



<…>



Без малейшего понятия кто, кроме моего шефа, был в комиссии. Но шеф позиционировал себя как настоящий коммунист. Маловероятно, чтобы он стремился за рубеж. Однажды он обиделся на меня. Разговор был о кристально чистых коммунистах. Я сказал, что кристально чистых коммунистов не бывает. Он обижено посмотрел на меня. Он же ветеран войны, член КПСС с большим стажем, всегда поддерживал политику КПСС. Казалось бы стопроцентный, кристально чистый… Но доски, отпущенные на ремонт, он подворовывал для своей дачи. Как это могло в голове у него совмещаться? Загадка.