«Хочешь жить в Москве – арендуй электросамокат»: самокатчики попросили мэрию убрать с дорог пешеходов

Столичные самокатчики, устав от постоянных столкновений с прохожими, потребовали от правительства Москвы срочно решить «пешеходную проблему».

– Пешеходы – это главное препятствие для комфортной жизни в столице. Они медленно ходят, надевают наушники, залипают в смартфоны, а ещё и ругаются, когда их подрезаешь. Это просто невыносимо! Хотят жить в Москве – пускай арендуют электросамокаты, — говорится в обращении к мэру Москвы.

По мнению самокатчиков, пешеходы не умеют «жить ярко».

– Адреналин, скорость, драйв – вот что делает жизнь яркой! Пешеходы на практике только тормозят прогресс, – говорится всё в том же обращении.

Многие самокатчики, как отмечается в заявлении, «из чувства социальной справедливости» и «в воспитательных целях» при виде пешеходов прибавляют скорости, однако это приводит лишь к новым авариям, а виновны в них – именно пешеходы.

В правительстве Москвы сообщили, что уже обсуждали отдельные меры, но пока не приняли по ним решения. Среди идей – создание отдельных дорожек для пешеходов, которым ещё только предстоит дать название, а также введение штрафов для тех, кто «препятствует движению средств индивидуальной мобильности».

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