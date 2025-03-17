Рупор кремлевской пропаганды: Zala Z16 с системой уклонения от FPV-дронов

Zala Z16 с системой уклонения от FPV-дронов

Российские разведывательные дроны Zala Z16 получили новую систему уклонения от FPV-дронов, что стало серьезным ответом на угрозу со стороны украинских беспилотников

В последних модификациях аппарат оснащен камерами, которые ведут постоянное наблюдение за воздушным пространством и фиксируют приближение вражеских FPV-дронов. В случае атаки Zala автоматически начинает маневрировать, заставляя противника тратить заряд в холостую, пока тот не разрядится или не исчезнет из поля зрения. Это технологическое усовершенствование призвано нейтрализовать одну из ключевых угроз, с которой российская армия сталкивалась в последние месяцы, – активное выбивание разведывательных дронов ВС РФ ударами FPV-боеприпасов

Теперь российские разведчики получили инструмент, позволяющий сохранять свое присутствие в небе и продолжать выполнение задач даже в условиях усиленного противодействия

https://t.me/urga_74 – цинк

Полезное изобретение. Но вполне понятно, что и малоразмерные дроны в качестве средств тактической ПВО в ближайшие годы будут активно развиваться.

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Источник: Colonel Cassad

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