 

Оскорбление Ельцина приравняют к оскорблению действующего президента

17.03.2025, 15:33, Разное
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Госдума сразу в трёх чтениях приняла закон «О защите чести и достоинства первого президента России», согласно которому любые оскорбления в адрес Бориса Ельцина будут наказываться так же строго, как и оскорбления действующего главы государства.

– Мы слишком долго закрывали глаза на неуважительные высказывания о человеке, который подарил нам свободу и демократию, а также популяризовал теннис. На счету Бориса Николаевича первая победа в президентских выборах, первая стрельба по парламенту, первый дефол, – заявил автор законопроекта, депутат от КПРФ Виталий Правдин.

Согласно новому закону, запрещается критиковать любые решения Ельцина, включая экономические реформы, приватизацию и его знаменитое выступление в Конгрессе США. Для контроля за исполнением закона создаётся специальная комиссия, составленная из ведущих Ельцин-центра, которая будет мониторить социальные сети на предмет неуважительных высказываний о первом президенте. Особое внимание уделят изображениям и видео, где Ельцин запечатлён с бутылкой или дирижерской палочкой.

Наказание за нарушение закона может ограничиться административными штрафами в размере от 5 до 20 тысяч рублей, исправительными работами или отключением Интернета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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