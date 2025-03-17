От 190 см в диаметре: Минстрой утвердил новые стандарты строительства инженерных коммуникаций

Специалисты министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ провели масштабный пересмотр стандартов инженерных коммуникаций.

Наибольшие изменения коснулись нефтяных и газовых трубопроводов, проходящих по территориям бывших республик СССР, – их пропускная способность со временем возрастёт благодаря почти двукратному увеличению диаметра до 1920 мм.

В разработке обновлённых стандартов участвовал широкий круг экспертов, включая врачей и приглашённых консультантов от института антропологии РАН – по крайней мере, их подписи стоят под документом, по неизвестным причинам выпущенным на бланке Минобороны.

Новшества коснулись и методологии расчётов – в формулы была добавлена некая постоянная «ср.мж.рст». Её смысл и величину сотрудники Минстроя назвали «секретом».

В настоящее время правительство Российской Федерации направило запрос на разработку проекта новых ветвей трубопроводов в Хельсинки и Кишинёв.

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