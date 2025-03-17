 

В российских кинотеатрах перед началом сеансов будут показывать «Разговоры о важном»

17.03.2025, 11:33, Разное
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Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ «О порядке публичной демонстрации кинофильмов и духовно-нравственном воспитании граждан».

Согласно документу, с 15 марта 2025 года российские кинотеатры перед каждым сеансом обязаны в течение как минимум 10 минут показывать «Разговоры о важном».

– В наше нестабильное время долг всех работников культуры ориентироваться на традиционные ценности и активно продвигать их в массы. Поэтому теперь в кино вместе рекламы россияне смогут увидеть актуальные ролики об истории и политике нашей великой страны, – сказала Любимова.

За нарушение установленных правил владельцы кинотеатров будут привлечены к административной ответственности – штрафу в размере от 300 до 500 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения деятельность учреждения культуры может быть приостановлена на 90 дней.

Инициатива уже получила поддержку всех парламентских партий, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал распространить опыт на театры и концертные организации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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