Евросоюз выделит новым властям Сирии средства на строительство воспитательных лагерей для уйгуров

Еврокомиссия объявила о выделении 300 млн евро на строительство «центров социальной адаптации и профессиональной переподготовки для лиц уйгурской национальности» на территории Сирии.

Проект реализуется в рамках программы «Содействие устойчивому развитию и межкультурному диалогу в постконфликтных зонах» и призван способствовать интеграции уйгурской общины в сирийское общество путем ознакомления с местными традициями и ценностями.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, инициатива укрепит стабильность в регионе и предотвратит распространение сепаратистских идеологий. Он подчеркнул, что центры будут функционировать в соответствии с высочайшими стандартами прав человека и под строгим контролем международных наблюдателей. В качестве партнёров проекта выступят сирийская неправительственная организация «Будущее Сирии» и китайская компания «Синьцзянская инициатива».

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