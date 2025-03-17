 

Евросоюз выделит новым властям Сирии средства на строительство воспитательных лагерей для уйгуров

17.03.2025, 9:33, Разное
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Еврокомиссия объявила о выделении 300 млн евро на строительство «центров социальной адаптации и профессиональной переподготовки для лиц уйгурской национальности» на территории Сирии.

Проект реализуется в рамках программы «Содействие устойчивому развитию и межкультурному диалогу в постконфликтных зонах» и призван способствовать интеграции уйгурской общины в сирийское общество путем ознакомления с местными традициями и ценностями.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса, инициатива укрепит стабильность в регионе и предотвратит распространение сепаратистских идеологий. Он подчеркнул, что центры будут функционировать в соответствии с высочайшими стандартами прав человека и под строгим контролем международных наблюдателей. В качестве партнёров проекта выступят сирийская неправительственная организация «Будущее Сирии» и китайская компания «Синьцзянская инициатива».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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