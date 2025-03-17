Honda выпускает на рынок конкурента Tesla — кроссовер S7

Honda представила свой первый премиальный электромобиль Honda S7, который может стать прямым конкурентом американского Tesla Model Y на китайском рынке. Кроссовер отличается солидным пробегом до 650 км на одной зарядке и роскошным интерьером. В Китае S7 будет доступен по цене от 36 000 долларов, что позволит ему тягаться с Tesla Model Y и электрокарами-«одноклассниками» от Onvo и Zeekr.

Honda S7 выпускается в вариантах с одним RWD и двумя AWD двигателями. Базовая версия комплектуется емкой АКБ на 89,8 кВт·ч и мотором мощностью 268 л.с., что обеспечивает пробег до 650 километров на одной зарядке по циклу CLTC, который используется в Китае. Версия с полным приводом предлагает большую мощность (469 л.с.), но меньший пробег – около 620 км.

Среди особенностей S7 – инновационная батарея из 13 легко заменяемых модулей, снижающая затраты на обслуживание, и система автономного вождения 2-го уровня. В салоне установлена панорамная крыша с затемнением, мультимедийная система с двумя экранами и 9,9-дюймовым приборным щитком, а также премиальная аудиосистема от компании Bose.

Дизайн Honda S7 выделяется выдвижными дверными ручками, электроприводом задней двери и светящимся логотипом «H». Хотя S7 является конкурентоспособным автомобилем, завоевание китайского рынка будет для Honda непростой задачей. Вопрос о выходе модели на международный рынок пока обсуждается в экспертном кругу компании.

Источник — Honda