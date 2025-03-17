Рупор кремлевской пропаганды: В Можайске появится памятник Сталину

В Можайске в апреле будет открыт памятник Сталину. Открыть планируют 22 апреле в день рождения Ленина (у Ильича в этом году юбилей – 155 лет, тоже отметим), а сам памятник приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Сталин бывал в Можайске один раз, когда в 1945 году ехал поездом на Потсдамскую конференцию, где союзники делили мир.

Местная демшиза традиционно истерит, что "кик-тик", репрессии, ужас-ужас…В прочем, ничего нового.

В 2025 году в России ожидается появление сразу нескольких памятников и бюстов Сталину на общественной и частной территории.

А вот Сталин-Центр на Бору в Нижегородской области к 9 мая достроить не успеют, строители срывают сроки (ссылаются, что ковид поломал планы). Пока возвели каркас на 4 этажа. Летом начнется отделка здания. При этом организаторов проекта уже завалили экспонатами связанными со Сталиным и его эпохой, включая трофейный немецкий БТР "Ганомаг". В общем, надеюсь к 2026 году закончат.

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Источник: Colonel Cassad

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