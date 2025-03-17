 

Мнение «аналитика»: О столичном шике… Роскошно жили москвичи в СССР?

17.03.2025, 1:35, Разное
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Говорят, что москвичи при любых режимах жили хорошо — богато, роскошно, зажиточно. И что #столица буквально «высасывала» все ресурсы из провинции, особенно во времена #СССР. Когда вся провинция ездила закупаться в Москву, и ходил анекдот-загадка «Длинная, зелёная, пахнет колбасой».

Вряд ли кто в ЖЖ не в теме, но всё же напомню ответ.

Кстати, в разных городах Советского Союза ответ звучал немного по-разному. Но строился по одной схеме: «Электричка Москва — NNN». Где вторым городом могла быть Тула, Ярославль или, скажем, Вязьма. Для таких электричек, увозивших по вечерам из Первопрестолной счастливо закупившихся регионалов, было отдельное прозвище — «колбасная».

Ну а вот вам реальное фото из фамильного архива — не моего — среднестатистического «зажиточного» москвича. Район проживания — даже не окраина: четверть часа езды на метро до Кремля.

Зима начала 1970-х, когда всё ещё было хорошо в экономике, генсек Леонид Брежнев ещё не имел проблем с дикцией, а Советский Союз семимильными шагами шёл к коммунизму, и авторитет его в мире находился на неописуемой высоте.

Почему семейство на переднем плане «зажиточное»? Потому что на матери натуральное шерстяное пальто с натуральным меховым воротником какой-нибудь ондатры или нутрии. Оно стоило тогда как полторы-две месячных зарплаты, в зависимости от ценности меха. Не каждая семья могла себе позволить надеть такое на обычную прогулку в выходной день. На девочке цигейковая шуба — сейчас бы её назвали модным словом «мутон» — тоже, в общем не дешёвая. Хотя, может, и кролик пошёл в качестве меха.

Ну а далее — на женщине шерстяной платок «неброской» расцветки, трикотажные чулки и войлочные ботинки «прощай молодость». На девочке бабушкин платок, самосвязанная шерстяная шапочка и валенки с галошами. Кстати, как вид детской обуви валенки даже в столице были популярны не только в силу доступности по цене в сравнении с сапогами, но ещё и потому, что их можно было растянуть, когда нога ребёнка по естественным причинам увеличивалась в размерах, и менять только галоши.

Ну а на заднем плане — столичные жители «попроще». Подросток в драповом пальто, из которого он уже заметно вырос — обратите внимание на длину рукавов, — полумеховой шапке, рейтузах и валенках. Его отец в телогрейке — одно и то же носилось как на работу, так и «на выход» — тёплом свитере и кроличьей шапке. Другой мужчина, похоже, одет примерно так же. Это — «господствующий класс». Пролетариат. Гегемон.

По современным меркам, это где-то на грани между бедностью и нищетой. А тогда — норм, «все так жили».

Ну и женщине с фото лет примерно 30-35, но выглядит чуть ли не на полтинник. От роскошной столичной жизни тогда люди старились внешне намного быстрее, чем сейчас. Да, впрочем, и по состоянию здоровья тоже.

Ну, как, «роскошно и богато» жила #столица времён расцвета СССР?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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