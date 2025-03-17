 

“Вера счастлива” – Лариса Долина рассказала о судьбе дочери покойной Юлии Началовой

17.03.2025, 0:50, Разное
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Так уж случилось, что “Золотой граммофон” в Северной столице проходил в день памяти певицы Юлии Началовой – ее не стало 15 марта 2019 года. Ее 18-летняя красавица-дочь Вера Алдонина – крестница Ларисы Долиной.

“Вера счастлива, что поступила во ВГИК на курс к Народному артисту Александру Михайлову (актеру из фильма “Любовь и голуби” – Прим. ред.), – рассказала Долина. – Она очень мотивированная девочка, которая любит учиться – прекрасно окончила школу и отлично сдала ЕГЭ (набрала 100 баллов по литературе и 97 баллов по русскому языку – Прим. ред.) Я ею горжусь! И думаю, что у нее прекрасно творческое будущее”.

По словам Ларисы Долиной, Вера Алдонина называет ее по имени и на “ты”.

Александре – внучке самой Долиной пока 14 лет. И Ларису Александровну, по просьбе певицы, девочка называет “бабушкой”. “Она хорошо учится, – радуется артистка. – Александра – одна из лучших в классе, ее очень многое интересует. Например, сегодня в Петербурге пошла в музей инопланетных существ. А потом они с мамой были в Эрмитаже – ходили прицельно только в один зал, где висят картины Леонардо да Винчи. Внучка собирается стать певицей, как и я, но мы этого очень не хотим. Поэтому она пойдет по своему пути. Я знаю, что нас будут сравнивать, но сказала внучке: “Не обращай внимание на то, что будут говорить – просто делай то, что тебе нравится и что просит твоя душа”.


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