Рупор кремлевской пропаганды: 70 000 украинских солдат в Курской области погибли напрасно

Забавные заголовки в западной прессе. "70 тыс. солдат в Курской области погибли зря". Видимо что-то случилось.

Тут они даже чутка лишку хватили – по данным МО РФ 66 тыс.

Но тут скорее примечательно, как сейчас на Западе мочат вранье кокаинового фюрера про то, что цели ВСУ в Курской области достигнуты, тогда как на Западе еще в ноябре-декабре призывали отводить войска с Курского выступа, чтобы избежать дальнейшего роста потерь и сохранить войска для будущих операций. В это случае противник бы сохранил боеспособными ряд бригад и мог бы использовать их для нападений на Брянскую или Белгородскую область, вынуждая нас держать достаточно крупные силы для прикрытия границы. Вместо этого дождались, пока бригады были сточены, а логистика перехвачена, что привело к избыточным потерям в людях и технике (преимущественно западной)

Сегодня Генштаб ВСУ признал потерю Суджи. Как обычно с опозданием.

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Источник: Colonel Cassad

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