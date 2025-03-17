 

Рупор кремлевской пропаганды: 70 000 украинских солдат в Курской области погибли напрасно

17.03.2025, 0:40, Разное
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Забавные заголовки в западной прессе. "70 тыс. солдат в Курской области погибли зря". Видимо что-то случилось.

Тут они даже чутка лишку хватили – по данным МО РФ 66 тыс.
Но тут скорее примечательно, как сейчас на Западе мочат вранье кокаинового фюрера про то, что цели ВСУ в Курской области достигнуты, тогда как на Западе еще в ноябре-декабре призывали отводить войска с Курского выступа, чтобы избежать дальнейшего роста потерь и сохранить войска для будущих операций. В это случае противник бы сохранил боеспособными ряд бригад и мог бы использовать их для нападений на Брянскую или Белгородскую область, вынуждая нас держать достаточно крупные силы для прикрытия границы. Вместо этого дождались, пока бригады были сточены, а логистика перехвачена, что привело к избыточным потерям в людях и технике (преимущественно западной)

Сегодня Генштаб ВСУ признал потерю Суджи. Как обычно с опозданием.

Трансляция боевых действий как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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