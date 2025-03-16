Мнение: Опора на себя

Чем популярней становится психология с ее “работой над собой”, тем меньше смысла остается в советах, напутствиях, призывах и инструкциях.

Многократное повторение громких слов о том, что нужно “найти себя”, “понять себя”, “опереться на себя” и даже “познать себя” (из древнего храма Аполлона Дельфийского), окончательно лишило их смысла.

Найти себя – это что вообще такое? Где ты там затерялся?

Понять себя – это о чем? Увидеть всю высоту своих тщетных амбиций и глубину бесполезных желаний? Это и так заранее понятно: любой человек в идеале хотел бы очень многого, намного больше, чем может, это не нужно постигать, это одинаково для всех людей как количество глаз и ушей.

Опереться на себя – это и вовсе абстракция. Ничего кроме пламенных воззваний по этому поводу не прочитать.

Нам с вами понятно как опереться на чужое плечо. Вот плечо, физическое, крепкое. Если хрупкое, то лучше не опираться, подведет. Но и крепкое плечо скорее всего не будет опорой долго, начнет отталкивать.

А как опереться на себя? Неужели только аутотренинг и остается? “Я смогу, я справлюсь, я сам себе опора, сам себе опора, сам себе…”

Как в стишке З. Александровой из советского детства:

Снимает Оля сапожки

Сама.

Под краном помоет ложки

Сама.

Уронит мамину чашку

Сама.

В лапшу изорвет бумажку

Сама.

В конфеты насыплет соли

Сама.

Вот сколько у нашей Оли

Ума!

Или вот у другой советской детской поэтессы, Эммы Мошковской:

“Он сам

Отправился в лес.

Сам

На берёзу полез.

Сам

Ухватился за ветку.

Сам

Оцарапал коленку.

Сам

Свалился с берёзы.

Сами

Закапали слёзы.

Он сам свои слёзы вытер,

Никто-никто их не видел!”



Здесь, кстати, интересно почему слезы сами закапали, а береза не сама оцарапала. Вряд ли он сам себе оцарапал коленку и свалился тоже вряд ли сам, в смысле специально, скорее всего так вышло.

То есть совсем не понятно, каким образом эти детские герои опираются на себя. Действуют сами – это да. Но опора на себя – это нечто такое, что должно работать не хуже, чем опора на других, и это как минимум.

С другими все понятно, это дополнительный ресурс: финансовый, физический, интеллектуальный. А опора на себя выглядит так, что ты лишаешься опоры на других и все. Делаешь все самостоятельно, без кого. Ну и риски потерь, конечно меньше, но и шансы приобретений тоже.

Как говорится: “Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. А если вы не живете, то вам и не умирать”.

Тем не менее, хотя теория психологии нам, в основном, пудрит мозги, на практике мы видим, что у некоторых людей опора на себя все-таки имеется.

Некоторые люди оказываются намного устойчивей других в одних и тех же обстоятельствах.

Они никогда не действуют саморазрушительно, не предают себя, не сливают, не терзают.

Они сохраняют ресурсы при любых обстоятельствах, а если даже теряют, быстро восстанавливают.

Наверняка вы знаете таких людей или слышали о таких.

Но куда больше тех, кто ведут себя наоборот. Они любят вредное, их тянет все невыгодное, они едят “как не в себя” и пьют “как не в себя”, а любят, играют, тратят так, будто их ресурсы не ограничены, как будто они стожильные или вообще бессмертные.

Мы говорим “они не видят своих границ”, “не чувствуют своих границ”, но дальше возникает вопрос: а как их почувствовать?

Когда я пыталась описать самую первую, самую начальную точку формирования границ, все время оказывалось, что это – не начало.

“Сними корону, поправь локус”, вы это помните. Но как поправить локус, если человек вообще не видит своих границ, если он все время путает себя и не-себя? Это как поправить ремень, не имея ни брюк, ни талии. Этот ремень повиснет в воздухе и упадет на землю.

Самое первое и самое главное – опора на себя. С этого момента начинается все остальное.

И опора на себя – это не саморефлексия. Ничего подобного, потому что саморефлексия тоже зависит от границ и от локуса контроля. Если у вас плохие границы, то и саморефлексия будет искаженной. Например, если человек вообразил, что нечто чужое ему принадлежит, то он будет испытывать искренний гнев, если это чужое у него захотят отнять. Разве можно опираться на такую саморефлексию?

Опора на себя – это не самооценка, конечно. Завышенная самооценка – это корона, нельзя опираться на корону. А понять, какая самооценка адекватна, человеку с плохими границами невозможно. И здесь опять мы упираемся в тупик.

К счастью, есть нечто, которое можно получить, ничего не имея. Это та самая своя фигура в своем поле, которой у многих людей вообще нет, потому что они ничего про это не знают. В их поле есть все, что угодно, другие фигуры, полезные и вредные, нужные и ненужные вещи, а своей фигуры нет.

Если вы хотите проверить, есть ли у вас своя фигура в поле, ответьте на простой вопрос:

– Когда вы анализируете прошлое или представляете будущее, вы видите в этих картинах себя? Вы смотрите на себя со стороны как на такую же фигуру как другие люди? Или вы смотрите изнутри черепной коробки?

Ответьте на это вопрос себе, если вы не в группе комментаторов в моем канале.