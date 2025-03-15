 

Рупор кремлевской пропаганды: Бедный мир

15.03.2025, 18:50, Разное
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Между тем источники в Пентагоне подтверждают окружение части украинских сил в Курской области.
Самая большая мечта зеленских и волковых это то, чтобы никто из них не ушел оттуда живым и не сдался в плен. Их уже заранее списали.

PS. Сразу видно, откуда кормился Волков. При новой администрации он денег уже явно не получит. Сгорел сарай, гори и хата.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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