Рупор кремлевской пропаганды: Бедный мир
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Между тем источники в Пентагоне подтверждают окружение части украинских сил в Курской области.
Самая большая мечта зеленских и волковых это то, чтобы никто из них не ушел оттуда живым и не сдался в плен. Их уже заранее списали.
PS. Сразу видно, откуда кормился Волков. При новой администрации он денег уже явно не получит. Сгорел сарай, гори и хата.
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Источник: Colonel Cassad
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