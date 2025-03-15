Рупор кремлевской пропаганды: Бедный мир

Между тем источники в Пентагоне подтверждают окружение части украинских сил в Курской области.

Самая большая мечта зеленских и волковых это то, чтобы никто из них не ушел оттуда живым и не сдался в плен. Их уже заранее списали.

PS. Сразу видно, откуда кормился Волков. При новой администрации он денег уже явно не получит. Сгорел сарай, гори и хата.

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Источник: Colonel Cassad

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