 

«Каждый должен платить за себя» – депутатов ГД попросили ввести ответственность для «тарелочниц»

15.03.2025, 19:33, Разное
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В России хотят запретить женщинам отказываться от оплаты счёта во время свиданий с мужчинами – общественники просят депутатов Госдумы разработать и принять такой законопроект в рамках борьбы с дискриминацией по половому признаку.

Авторы идеи просят ввести ответственность за «мошенничество в сфере взаимоотношений между мужчиной и женщиной».

– Женщины, которые используют свою половую принадлежность в корыстных целях, должны быть оштрафованы и приговорены к выплате компенсаций. Последнее можно было бы оформить в виде серии оплаченных свиданий, но уже за свой счёт, – считают борцы за мужские права.

Первый зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая назвала инициативу «глупостью и нарушением норм этикета», но с другой стороны идею поддержали депутаты Леонид Слуцкий и Виталий Милонов.

– Каждый должен платить за себя – я считаю, так это должно работать. Если нет денег, чтобы разделить счёт, то нечего и шляться по свиданиям, – высказался Милонов. – Симптоматично, что вообще появился термин «тарелочницы». Заметим, нет слова, которое бы обозначало мужчину, использующего женщину в своих корыстных целях и живущего за её счёт, а вот слово для таких меркантильных женщин уже появилось. Язык – зеркало ситуации в обществе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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