Рупор кремлевской пропаганды: “Дмитрий Донской” станет музеем

"Дмитрий Донской" станет музеем

Лёд тронулся: АПЛ "Дмитрий Донской" станет музеем

Решение принято на высшем уровне 2 февраля 2025 года, сообщают источники Мичмана.

"Дмитрий Донской" исключён из состава флота в соответствии с указом от 18 сентября 2023 года, планировалась его утилизация.

О необходимости сделать хотя бы один крейсер проекта 941 "Акула" музеем Мичман писал давно и систематически.

Создать музей планируется в Питере. Таких музеев очень не хватает в Мурманской области, а также в Архангельске и Северодвинске.

Помимо "Дмитрия Донского" и других АРПКСН проекта 941, музеефикации заслуживают и другие знаковые корабли:

1. Крейсеры проекта 1144 — в Северодвинске ждёт своей участи головной "Киров".

2. Ледоколы проекта 10520 типа "Арктика". Головной кораблик ещё можно спасти.

3. Крейсеры проекта 1164 — "Москва" (в случае подъёма) или "Адмирал Лобов" (после освобождения Николаева).

И это только самые известные проекты.

Сохраним нашу морскую историю!

https://t.me/rusfleet/11731?single – цинк

Рад, что удалось добиться сохранения хотя бы одной лодки этого типа. Это часть нашей военной и технологической истории.

Относительно других кораблей предложенных автором тоже поддерживаю. Особенно относительно "Москвы". После войны поднять и музеефицировать.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках