Рупор кремлевской пропаганды: “Дмитрий Донской” станет музеем
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"Дмитрий Донской" станет музеем
Лёд тронулся: АПЛ "Дмитрий Донской" станет музеем
Решение принято на высшем уровне 2 февраля 2025 года, сообщают источники Мичмана.
"Дмитрий Донской" исключён из состава флота в соответствии с указом от 18 сентября 2023 года, планировалась его утилизация.
О необходимости сделать хотя бы один крейсер проекта 941 "Акула" музеем Мичман писал давно и систематически.
Создать музей планируется в Питере. Таких музеев очень не хватает в Мурманской области, а также в Архангельске и Северодвинске.
Помимо "Дмитрия Донского" и других АРПКСН проекта 941, музеефикации заслуживают и другие знаковые корабли:
1. Крейсеры проекта 1144 — в Северодвинске ждёт своей участи головной "Киров".
2. Ледоколы проекта 10520 типа "Арктика". Головной кораблик ещё можно спасти.
3. Крейсеры проекта 1164 — "Москва" (в случае подъёма) или "Адмирал Лобов" (после освобождения Николаева).
И это только самые известные проекты.
Сохраним нашу морскую историю!
https://t.me/rusfleet/11731?single – цинк
Рад, что удалось добиться сохранения хотя бы одной лодки этого типа. Это часть нашей военной и технологической истории.
Относительно других кораблей предложенных автором тоже поддерживаю. Особенно относительно "Москвы". После войны поднять и музеефицировать.
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Источник: Colonel Cassad
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