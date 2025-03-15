 

Суд признал публичное употребление раф-кофе пропагандой экстремистской идеологии ЛГБТ

15.03.2025, 9:33, Разное
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Заводской районный суд Нижнего Тагила частично удовлетворил иск лидера общественной организации «Русская соборность» Владимира Попова о признании кофейного напитка «раф» символом экстремистской организации ЛГБТ.

По мнению активиста, агенты коллективного Запада уже несколько лет продвигали среди российской молодёжи «продукты, которые целенаправленно из русского человека делают извращенца».

– Я лично провёл исследование и пришёл к выводу, что так называемый раф запускает нехорошие процессы на генном уровне. И через год употребления этого напитка нормальные парни превращаются в мужеложцев или вообще меняют пол, – написал Попов в исковом заявлении.

Общественник не сумел представить научных доказательств своей точки зрения, поэтому суд принял решение удовлетворить его иск частично – сам кофейный напиток не запрещён, однако его публичное потребление теперь считается пропагандой экстремистской организации ЛГБТ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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