 

Мнение «аналитика»: О последствиях… Почему так долго?

15.03.2025, 6:50, Разное
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Оказывается, многие люди совершенно искренне и добровольно «не понимают», как же так?

— Ну как же так? — вопрошают они с искренней наивностью. — Борис #Ельцин был во главе новой России менее 10 лет. А Владимир #Путин руководит ею уже более четверти века. Даже если первый демократически избранный президент и сделал где-то что-то «не так», почему же это всё до сих пор не исправлено тем, кто говорит, что понимает «как надо было»? И почему это тем более не исправлено, что первый действовал в условиях дефицита нефтяных доходов, а второй руководит страной в эпоху их избытка и переизбытка?

Ну, что тут скажешь…

Дело даже не в том, что «сверхдоходы» ушли в большей своей части на повышение зарплат и пенсий, благоустройство городов и строительство дорог. Надеюсь, про «ельцинские» #пенсии в 20 долл. #США и «достойные» зарплаты в 150 долл. вы не забыли.

Но если вам сломают ногу, на что уйдёт несколько минут или даже секунд, сколько вы будете восстанавливаться после перелома? А если вам её ампутируют, то за какие #деньги вы сумеете вырастить новую?

Не хотите вспомнить, сколько «отрезал» и «поломал» вечно пьяный дирижёр берлинского оркестра?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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