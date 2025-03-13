Школьники смогут приобрести дополнительные баллы ОГЭ и ЕГЭ за цифровые рубли

Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал постановление «О порядке начисления дополнительных баллов выпускникам при сдаче Основного государственного и Единого государственного экзаменов».

Согласно документу, с 2025 года школьники смогут приобрести до 20 баллов ОГЭ и ЕГЭ за цифровые рубли, а также у выпускников появится право пересдачи экзаменов на платной основе.

– Мера призвана приобщить подрастающее поколение к передовым информационным технологиям. Важно, что цифровые рубли ребята будут получать за социально значимые проекты. Например, за добрые дела по линии Юнармии или Движения первых, – сказал Кравцов.

Стоимость одного балла ОГЭ составит 10 тысяч цифровых рублей, а ЕГЭ – 15 тысяч. Как подчеркнули в Минпросвете, родители и другие заинтересованные лица не смогут материально помочь школьникам цифровыми рублями – по закону, выпускники имеют право приобретать дополнительные баллы только за счёт собственных средств.

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