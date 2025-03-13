 

У людей и лабрадоров за ожирение отвечают одни и те же гены

13.03.2025, 11:30, Разное
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Исследователи из Кембриджского университета выявили группу из пяти генов, которые ответственны за склонность британских лабрадоров-ретриверов к обжорству — и, как следствие — к ожирению. Самое интересное в том, что эти же гены есть у людей, и их действие аналогично. Это дает лучшее понимание того, что приводит к набору избыточного веса, и как можно с этим бороться.

Авторы исследования сразу дают понять, что генная инженерия, то есть вмешательство в структуру ДНК, в данном случае бессмысленно и даже опасно. Так как данные гены участвуют в ряде иных, пока еще малоизученных процессов. Активность этих генов следует воспринимать как маркер, предостережение о том, что данная особь, будь то человек или собака, склонна к перееданию. И организовать ее питание соответствующим образом.

Изначально целью исследования было определение связей в мозге, которые отвечают за энергетический баланс в организме. Поиск чего-то в биохимии организма, а не в психике, что вынуждает существо искать больше пищи, чем ему надо для выживания. С собаками такие опыты проводить проще, чем с людьми, так как дрессированные домашние особи получают весь корм от владельцев и сами еду не находят. Поэтому легко сопоставить их рацион с особенностями организма и метаболизмом.

В ходе исследования были обнаружены пять генов «во главе» с геном DENND1B, наличие которых влияет на так называемый «лептин-меланокортиновый путь». Это вынуждает мозг лабрадоров требовать еды сверх меры, поэтому у таких собак в среднем на 8 % больше жира, чем у их сородичей. Данные по людям противоречивы, но общий принцип тот же. Как и методы противостояния – строгий контроль рациона, увеличение физической активности, распределение приемов пищи в течение всего дня и т.д.Источник &#8212 University of Cambridge


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