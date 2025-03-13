Мнение «аналитика»: О последнем распоряжении Путина… Теперь — всё?

Российский президент Владимир #Путин опять всех… переиграл удивил.

От него все ждали какой-то конкретики по самому животрепещущему вопросу. Либо, напротив, драматической паузы, ухода «в тень», работы с документами…

А он смешал все карты, спутал все расклады.

И это было весьма неожиданно, во-первых. Плюс неожиданно смело, во-вторых. Ну и в-третьих… это было неожиданно настолько, что даже многие доверенные лица не знали. Он всё держал в тайне до последнего момента.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин, подчёркнуто в «милитари», внезапно провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой. Секретность мероприятия была настолько высока, что даже речь президент читал по рукописной бумажке, а не печатной, как обычно. И видно было, что рука — его, а правки вносились до последней минуты. Буквально «на коленке».

Вероятно, именно таким путём в текст поздравительного слова по случаю близкого завершения Курской наступательной операции ВС РФ попало и последнее распоряжение Верховного. Прозвучавшее после доклада НГШ Валерия Герасимова. И даже в ответ на него.

«Операция по уничтожению противника на курской земле продолжается. Группировка вклинения вооружённых сил Украины изолирована, идёт её планомерное уничтожение. На отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область, где продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности… Взято в плен 430 боевиков. Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ», — доложил глава Генштаба. Трижды в коротком абзаце он повторил слово «уничтожение». И вот что услышал в ответ.

«Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают преступления против гражданского населения и противодействуют нашим Вооружённым Силам… являются террористами. И к ним мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам… В будущем гуманно, но ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем… иностранные наёмники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — жёстко распорядился Владимир #Путин.

И это, конечно, ещё не приказ «Пленных не брать!». Но уже распоряжение не миндальничать с теми, кто считаются «террористами» в соответствии с законами Российской Федерации. А уж в отношении всяких там «иностранных наёмников» излишний гуманизм и вовсе можно не проявлять. Так распорядился президент.

И это, наверное, тоже ответ на «мирные предложения» из Белого дома.

Хорошо слышимый и по-военному чёткий.

Теперь — всё?

Или по итогам встреч и переговоров с американцами Владимир #Путин снова всех удивит?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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