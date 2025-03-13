 

Регулярный прием аспирина снижает риск развития деменции

13.03.2025, 7:30, Разное
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Исследователи из Медицинского центра Университета Эразмуса в Роттердаме обнаружили, что регулярный прием противовоспалительных средств на протяжении многих лет помогает избежать деменции. Речь идет о самых доступных препаратах, вроде аспирина и ибупрофена, но есть ряд важных нюансов. Из-за чего ученые пока не готовы придавать своим выводам форму рекомендаций – это слишком опасно.

Все выводы основаны на анализе статистики, а точный механизм влияния аспирина на причины возникновения деменции до сих пор непонятен. Например, этот препарат очищает организм от амилоидных бляшек, накопление которых связывают с развитием болезни Альцгеймера. Другая, прозаическая версия, гласит – те, кто регулярно принимают лекарства, больше заботятся о своем здоровье в целом, что тормозит деградацию когнитивных функций.

У этой теории есть две больших сложности. Во-первых, частый прием противовоспалительных средств вреден для ЖКТ, сердца и сосудов. Это доказанные факты, поэтому данные лекарства официально не рекомендуется принимать без обоснованной причины, просто для профилактики. Во-вторых, для снижения риска деменции как раз и нужен постоянный многолетний прием, мощная разовая доза или даже среднесрочное употребление (до 24 месяцев) выраженного результата не дадут. Как быть с этим противоречием — пока непонятно.

Интересный момент в другом. По расчетам, вероятность развития деменции при регулярным употреблением аспирина снижается на внушительные 12 %. То есть, какое-то воздействие у препарата на организм определенно есть — осталось только понять, какое именно. И затем уже разработать другие лекарства, которые будут делать то же самое, но в безопасном формате. Лечить аспирином слабоумие нельзя, но он может стать ключом к новым открытиям.Источник &#8212 Erasmus University Medical Center


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