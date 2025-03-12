Рупор кремлевской пропаганды: Американцы едут в Москву

Трамп заявил (я знаю, все "любят" этот оборот), что делегация США отправилась в Россию, для обсуждения с руководством РФ возможности заключения перемирия.

В Кремле чуть ранее сообщили, что принципиально не против перемирия, но надо вообще посмотреть, что США предлагают официально и там уже видно будет. По итогам переговоров в Москве будет принято решение о телефонных переговорах Трампа и Путина. Как ожидается, РФ выдвинет встречные предложения/условия/требования, в стиле мол мы за мир, но…И далее после но некий список условий/требований.

Есть ли признаки того, что возможность договоренностей с США существует? Да есть. Какие именно договоренности – нам понятное дело никто рассказывать не будем. Что не отменяет вопросов на тему того:

1. Не кинут ли США как до этого кидали постоянно?

2. Смогут ли США удержать контроль над Украиной и ЕС, чтобы заставить их выполнять договоренности?

По этим вопросам были и остаются более чем серьезные сомнения основанные на богатом опыте Минских соглашений, когда были принципиально нарушены все соглашения и договоренности. При этом позиция политического руководства РФ публично связана нынче с тезисом, что Запад нас постоянно обманывал и мы в новые ловушки пустых обещаний не попадемся.

В общем, ждем переговоров в Москве и переговоров Трампа с Путиным. Так или иначе они будут являться своеобразной точкой бифуркации, которые обозначат вектор движения войны – к активной весенне-летней кампании или же к постепенному сворачиванию войны с разделом сфер влияния.

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Источник: Colonel Cassad

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