 

Рупор кремлевской пропаганды: Американцы едут в Москву

12.03.2025, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трамп заявил (я знаю, все "любят" этот оборот), что делегация США отправилась в Россию, для обсуждения с руководством РФ возможности заключения перемирия.

В Кремле чуть ранее сообщили, что принципиально не против перемирия, но надо вообще посмотреть, что США предлагают официально и там уже видно будет. По итогам переговоров в Москве будет принято решение о телефонных переговорах Трампа и Путина. Как ожидается, РФ выдвинет встречные предложения/условия/требования, в стиле мол мы за мир, но…И далее после но некий список условий/требований.

Есть ли признаки того, что возможность договоренностей с США существует? Да есть. Какие именно договоренности – нам понятное дело никто рассказывать не будем. Что не отменяет вопросов на тему того:

1. Не кинут ли США как до этого кидали постоянно?
2. Смогут ли США удержать контроль над Украиной и ЕС, чтобы заставить их выполнять договоренности?

По этим вопросам были и остаются более чем серьезные сомнения основанные на богатом опыте Минских соглашений, когда были принципиально нарушены все соглашения и договоренности. При этом позиция политического руководства РФ публично связана нынче с тезисом, что Запад нас постоянно обманывал и мы в новые ловушки пустых обещаний не попадемся.

В общем, ждем переговоров в Москве и переговоров Трампа с Путиным. Так или иначе они будут являться своеобразной точкой бифуркации, которые обозначат вектор движения войны – к активной весенне-летней кампании или же к постепенному сворачиванию войны с разделом сфер влияния.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Трофейный “Абрамс” из Малой Локни

13.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Спасенные в Хмеймиме

12.03 / Мнение: Как нейросети рисуют еду, любовь россиян к суши и влияние цвета на продажи

12.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Артиллеристы-анимешники

12.03 / Мнение: Какую сделку заключил Трамп?

12.03 / «С Америкой – дружите, французам с немцами – не верьте»: найдено политическое завещание Дмитрия Донского

12.03 / Мнение: Боевой путь блиновцев и цитата Солженицына в твиттере Илона Маска

12.03 / Евросоюз начнёт свою программу перевооружения с утверждения эко-стандартов на танки, снаряды, бомбы

12.03 / В России создан комплекс мониторинга пожаров с БПЛА

12.03 / Московский таксист научил беспилотный автомобиль «играть в шашечки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика