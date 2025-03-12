Мнение: Какую сделку заключил Трамп?

Среди всех сделок, которые заключил за жизнь Трамп, самой интригующей представляется та, которую не любят обсуждать: с кем и как он договорился, чтобы суметь оказаться там, где он сейчас, то есть – в Белом Доме? Самое интересное – что он в итоге оказался вынужден отдать или пообещать за это?

Ведь, как ни крути, но это кажется странным, и, во всяком случае, мало кто был готов поставить на триумфальный возврат Трампа к вершинам власти. Казалось, что его сбросили оттуда не просто уверенно, но и как бы с особым цинизмом, почти глумясь. Вспомним, как все было. В 2020 году он достаточно успешно завершил свой первый срок, чувствовал себя достаточно уверенно, был действующим президентом страны, достаточно энергичным и бодрым, вел свою кампанию напористо, а его соперником был уже тогда страшно больной, слабоумный уже тогда старик Байден… В итоге, как мы знаем, совершенно беспардонных фальсификаций об Трампа практически вытерли ноги – настолько разгромно он «проиграл». Слабоумный старик Байден, который практически вовсе не вел свою кампанию, в итоге получил больше 81 млн. голосов американцев, что оказалось самым высоким количеством голосов кандидата в президенты за всю американскую историю! Напомним, что за 4 года до этого сам Трамп на выборах набрал «всего» 61 млн. голосов.

Таким образом, в 2020 году Трамп «проиграл» «сонному Джо», как его презрительно называл сам Дональд, аж 20 млн. голосов по сравнению с самим собой 4 года назад. Страшный разгром. Конечно, с самого начала было понятно, что такие «рекорды» сенильный старик мог ставить только благодаря совершенно безудержным фальсификациям на выборах, о чем сам Трамп заявил практически сразу и подал 64 иска в суд – которые, правда, были все отфутболены без рассмотрения. Что и читалось как четкое послание «демократов» – у нас тут всё схвачено, за всё заплачено, у тебя, Трамп, нет и не может быть шансов, Америка наша. Сдавайся.

И на самом деле непонятно, почему Трамп не сдался от такой демонстрации беспредела и своей полной беспомощности. Почему он пошел на новые выборы с тем же соперником? Ведь что помешало бы устроить ровно то же самое в 2024 году «на бис»? Если никчемному маразматику Байдену чумели в 2020 «набросать» аж 80 млн. бюллетеней, то что помешает проделать это ему или его сменщице то же самое еще раз в 2024?

Черчилль говорил, что политика величайшая мудрость – раз от разу делать одни и те же действия, каждый раз ожидая какой-то другой результат. Трамп сделал именно так: в 2024 году он пошел на выборы снова, против тех же самых демократов – и в этот раз, о чудо, все получилось совсем иначе. Обернувшись непотопляемым бодрячком, Трамп в этот раз получил аж 77 млн. голосов, немного, но вполне легитимно обойдя Камалу Харрис с ее 75 млн.

Вопрос: КАК, ХОЛМС? Почему то, что не получилось в 2020, вдруг вполне сработало спустя 4 года?

Видимо, это была какая-то Сделка. Всем сделкам сделка в карьере Трампа. Кто-то дал отмашку, чтобы его пропустили. Та самая мафия выборных гешефтмахеров, которые в этот раз сочли необходимым Трампа пропустить. Лиц, стоящих НАД официальными властями Соединенных Штатов.

Каковы же были основные контуры этой сделки? Сейчас, наблюдая последние 2 месяца «бури и натиска», устроенные Трампом во всей политике США, мы уже можем примерно прикинуть, ЗАЧЕМ его выпускали на арену, и почему именно его, а не умирающего Байдена или не беспомощную курицу Харрис.

Ответ, в общем, напрашивается. Трампа вызвали, чтобы он повел самую беспощадную, безжалостную и далекую от всех «приличий» и принятых ограничений борьбу за то, чтобы США стала «резать косты». То есть – начать бороться буквально за каждый доллар американского (казавшегося бездонным) бюджета. Философия тех, кто пропускал Трампа, формулируется однозначно: Америка на грани краха, она тратит абсолютно не по доходам, у Америки надо резко урезать всё, что только можно, и даже то, что нельзя. Ей нужен некий аналог того, что в корпорациях обычно называется «корпоративный палач»: тот, кто станет резать все «лишние» – затраты, людей, должности, инвестиции, бенефиты и прочее. А также – искать любые возможности получать какие-то дополнительные доходы. Повышать налоги, штрафы, тарифы, цены. Пусть Америке платят все! Никому ничего не прощать!

Нетрудно видеть, что США при Трампе делают именно это. С каким-то даже остервенением. Достаточно очевидно, что с точки зрения американского президента практически весь остальной мир состоит из лентяев и захребетников, которые только и делают, что сосут с Америки бабки. И что захребетников надо заставить платить за себя, а иначе – край.

Трамп ничего не стесняется, он готов забыть любые обещания, которые когда-либо давала Америка кому бы то ни было – если обещания США предполагают какие-то расходы с ее стороны. ВСЕМ – ШИШ! – вот девиз трамповских США. Скажем, довольно скаредно звучит последнее предложение США во внесению изменений в Устав НАТО – что Америка не будет оказывать никакой помощи стране, которая подверглась нападению, ЕСЛИ выяснится, что эта страна-жертва агрессии недостаточно платила взносов в казну НАТО. И хотя понятно, что при таких правилах в НАТО скоро не останется стран-членов – Трампа это не смущает.

В чем же была Сделка, предложенная Трампу? Очевидно, ему предложили: так и быть – проскочишь, но Америке не нужен президент Трамп. Америке нужен президент Скрудж. Будешь таким?

И Трамп бодро, что твой Зеленский, ответил: Да! Могу письменно.