 

Евросоюз начнёт свою программу перевооружения с утверждения эко-стандартов на танки, снаряды, бомбы

12.03.2025, 17:33, Разное
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Немецкая партия «Зелёные» добилась принятия так называемого «Пакта 2090» – комплекса экологических стандартов и требований в сфере обороны, который повлияет на всю программу перевооружения Евросоюза.

Теперь правительство ФРГ обязуется не производить и не принимать на вооружение танки, снаряды и бомбы, не соответствующие нормам по выбросу CO2 и других веществ в атмосферу.

Как отмечает Der Spiegel, поскольку Германия – флагманский производитель вооружений и крупнейшая экономика Европы, «Пакт 2090» затронет всю программу перевооружения Евросоюза. Вдобавок некоторые положения принятого закона запрещают даже косвенное оборонное сотрудничество со странами, которые не примут аналогичные ограничения.

– К сожалению или к счастью, но «Пакт 2090» с 12 марта приобретает силу закона, а следовательно, мы должны пересмотреть все перспективные оборонные разработки, равно как и оружие, которое выпускается сейчас, – пояснил чиновник в оборонном комплексе.

Источник газеты полагает, что на практике это приведёт к «каникулам» в военно-промышленном комплексе, которые продлятся 3-4 года. За это время необходимо будет подтвердить и утвердить новые эко-стандарты для танков, снарядов и бомб, и разработать отвечающие им образцы оружия. Ещё не менее двух лет уйдёт на создание технологии промышленного производства по основным видам вооружений.

– Конечно, поражающая сила таких снарядов существенно снизится… Я не специалист, не знаю, но думаю, что так и будет – мы прописали очень жёсткие требования, жёстче, чем к электромобилям. Но возрастёт другая сила – сила любви к планете, – заявил депутат от партии «Зелёные» Феликс Банашак.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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