Мнение «аналитика»: О мощнейшем ударе по Киеву… Вот и ответ?

Редкий случай не просто воздаяния, но именно — оперативного, моментального.

Ещё накануне вся #Украина гордилась атакой 300+ своих беспилотников по России, от которой больше всего пострадала… Венгрия: поставки нефти по «Дружбе» прекратились из-за удара дронов по насосной станции. А теперь в украинских пабликах нескрываемая тревога и кое-где #паника. В Киеве и Харькове опять звучат взрывы и работает ПВО. У России в очередной раз «закончились все ракеты», ага.

Но главный удар… киевские власти получили в саудовской Джидде, где досрочно, за восемь часов завершились двухдневные переговоры американской и украинской делегаций. И где #Украина покорно приняла первый «ультиматум Путина».

Напомню, что в Саудовскую Аравию глава ОПУ Андрей Ермак сотоварищи выдвинулись с англо-французским предложением о «частичном» прекращении огня — на море и в воздухе, точнее, в «верхнем небе». И с кучей дополнительных «требований», в том числе:

1. сначала гарантии безопасности Украине, потом — прекращение огня;

2. усиление санкций против России безотносительно её позиции по прекращению огня;

3. использование замороженных российских активов для военной и экономической поддержки Украины.

А вышли после восьмичасового марафона с американской идеей полного прекращения боевых действий на 30 суток с возможностью дальнейшей пролонгации. Причём от России на данном этапе Вашингтон ждёт не столько немедленного согласия на прекращение огня, сколько встречных предложений. То есть, его устроит даже аморфный ответ «в принципе-то мы не против, но давайте сначала обсудим условия».

При этом Киев уже ощутимо «поплыл». За считанные часы произошёл кардинальный разворот в официальном медиапространстве Украины. На протяжении почти трёх лет официальной позицией украинской власти, главных её спикеров и большинства медиа-ресурсо) был тезис о том, что прекращение «войны» по текущей линии боевого соприкосновения – это «путинский план» и «капитуляция». А после того, как Дональд Трамп начал откровенно «давить» на Владимира Зеленского с целью побудить его к перемирию, в инфополе Украины впустили методичку о том, что #Россия «находится на грани краха и тотального разгрома», и что «русский шпион Трамп-Козырев хочет спасти своего друга Путина», требуя от Украины скорейшего прекращения огня. И нужно стоять до конца и не поддаваться на американское давление. Максимум — говорить лишь о моратории на воздушные и морские удары. А если и соглашаться на перемирие, то лишь в обмен на твёрдые «гарантии безопасности» и ввод натовских миротворцев, потому что иное даст России шанс собраться с силами и снова напасть.

И вот теперь, когда Киев, под давлением американцев, согласился на полное прекращение огня по линии соприкосновения, все спикеры власти и инфопространство наполнены победными речами. Переговоры в Джидде теперь представляются как «величайшая победа украинской дипломатии». Ведь #США согласились возобновить поставки оружия и обмен разведданными. Правда, на данном этапе этапе речь идёт только о том минимуме, который действительно необходим Украине для обороны. Поставки дальнобойного оружия и данных для планирования ударов «вглубь России» возобновлены не будут. Кроме того, разблокированная сегодня американская помощь – это поставки из тех пакетов, которые были выделены администрацией Джо Байдена и уже по большей части отправлены. О новых пакетах речи тоже не идёт. И если Дональд #Трамп увидит, что украинские власти вновь начинают тормозить мирный процесс, то и этих пакетов не будет.

Но теперь «откатить назад» историю с перемирием для Владимира Зеленского и Андрея Ермака будет не так уж и просто. Тогда как #Россия сохраняет за собой весь коридор возможностей. Например, она может, не отвергая сходу предложение о временном прекращении огня, выставить встречную инициативу договориться обо всех деталях. И утопить переговоры в ворохе мелочей, начиная с бесплодных споров, кто, где и как в 2015-2021 гг. нарушал Минские соглашения на Донбассе.

«Все будут согласны. Но появятся безусловные условия», — уже предупредил журналист «кремлёвского пула» Андрей Колесников. А рупор Кремля политолог Сергей Марков заявил, что будет правильным «согласиться на предложение о перемирии на 30 дней, но при условии, что на это же время будет введено эмбарго на поставки вооружений Украине, которое должно быть подписано всеми 52 странами членами-группы Рамштайн».

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон доволен переговорами с Украиной, поскольку «президент #Трамп поставил Зеленского на место, чётко показав ему, что американцы серьёзно настроены на долгосрочное мирное соглашение». То есть, Киеву соскочить не удастся, даже если он привычно попытается во всём обвинять Россию.

Улар по Киеву — и правда сокрушительный?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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