 

Джордж Сорос обратился в микрофинансовую организацию из-за закрытия USAID

12.03.2025, 9:33, Разное
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Миллиардер и филантроп Джордж Сорос был замечен входящим в офис микрофинансовой организации «Быстрые деньги» (Fast Money) в Нижнем Манхэттене.

По словам очевидцев, бизнесмен был в сопровождении одного помощника и нёс большую сумку, предположительно, с документами.

Визит произошёл через неделю после того, как правительство Венгрии официально закрыло офис USAID в Будапеште. Источники, близкие к Соросу, утверждают, что финансист был вынужден искать альтернативные источники финансирования для своих проектов в Восточной Европе.

Представители «Быстрых денег» отказались комментировать визит Сороса, сославшись на политику конфиденциальности. Однако в заявлении, опубликованном на их сайте, говорится: «Мы рады сотрудничать со всеми, кто разделяет нашу приверженность финансовой доступности, независимо от их политических взглядов или размера их состояния».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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