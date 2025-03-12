Мнение: Почему Ленина и Сталина называют патриотами, а Хрущёва — предателем?

1. Владимир Ильич Ленин считал, что перед русским человеком стоят два стула, один из которых ему необходимо выбрать. Или он марксист-интернационалист, и тогда он должен бороться против русской культуры и, вообще, против всего русского. Или уж тогда он националист, то есть враг коммунистов и лично Владимира Ильича. Цитирую из статьи Ленина «Критические заметки по национальному вопросу» (источник):



Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. Наше дело — бороться с господствующей, черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов… Бороться со своими великорусскими помещиками и буржуа, против его «культуры», во имя интернационализма… — вот твоя задача, а не проповедовать, не допускать лозунга национальной культуры.

Как полагаете, коллеги, правильно ли будет считать Ленина — патриотом России, а тех, кто политику Ленина не одобряет — русофобами?

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



Уровень ленинской дипломатии.

3 марта 1918 г. подписывается Брестский договор, согласно которому, помимо прочего:

“Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами Четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики”.

Границы России и УНР, как видим, не определены. (Не определены они были в договоре УНР со странами Четвертного союза).

В ДКР [Донецко-Криворожской республике] немедленно соображают, что необходимо заявлять о принадлежности к России и готовиться защищаться от УНР: отобьёмся – все признают, что тут уже Россия, границ-то нет.

У Ленина, однако, есть хитрый план и ДКР начинают утрамбовывать под УкрЦИК Медведчука-Скрыпника.

Однако поскольку руководство ДКР сопротивляется и говорит, что нам надо в Россию, Смольный решает прибегнуть с последнему доводу.

26 марта 1918 г. наркоминдел Чичерин запрашивает Берлин: а как Германская империя определяет границы УНР?

Немцы изумляются, но 29 марта отвечают: что касается окончательного установления русско-украинской границы – это дело русско-украинского мирного договора, а мы ориентируемся на заявлении УЦР о том что Украина це Волынь, Подолия, Херсонская, Таврическая без Крыма, Киевская, Полтавская, Черниговская, Екатеринославская и Харьковская губернии.

Ответ МИД Германии немедленно публикуют в “Правде”, а потом в “Известиях ВЦИК” подытоживают:

“Границы Украины, определяемые германской официальной телеграммой, совпадают с теми, которые признает и Советская власть Украинской республики”.

(Заметим, что на самом деле германская телеграмма не определяла границы Украины.)

Так что когда вас снова спросят, кто загнал Донбасс в состав Украины, можете отвечать: Ленин в соответствии с позицией МИД Германии, основанной на позиции Украинской центральной рады.

Странное дело: современные коммунисты с удивительным пониманием относятся к передаче русских территорий Лениным и Сталиным, которые, кстати, не только создали независимую Украину (пруф), но и отрезали от России почти всю нашу Среднюю Азию (ссылка).

А вот того же Хрущёва неокоммунисты ругают, так как при нём Крым оказался в составе Украинской СССР. Мне кажется, это несправедливо по двум причинам.

Во-первых, Крым передали Украине в 1954, тогда как Хрущёв получил полноту власти только в 1955 году. В 1954 году Хрущёв ещё правил совместно с Георгием Маленковым, и Маленков, как считают многие, в этом тандеме лидировал.

Во-вторых, уже в 1956-м Хрущёв вернул в состав РСФСР преимущественно русскую по населению Карело-Финскую ССР. Эту республику Сталин создал из русских земель в 1940 году, и, если бы не Никита Сергеевич, после 1991 года она отошла бы к Финляндии, отделив заодно от «материка» и Мурманскую область.

3. Согласно популярному среди неосталинистов мифу, Иосиф Виссарионович развернул вспять начатую Ильичом политику последовательного угнетения русских. Факты, однако, неумолимы: именно Сталин в 1920-е и 1930-е годы развернул масштабную программу по «коренизации» русского народа, то есть по изготовлению из русских, живущих на окраинах России, принципиально нерусских. Более того: при Ленине за национальный вопрос отвечал именно Сталин, а после болезни и смерти Ленина Сталин не упускал случая поддержать борьбу против «великорусского шовинизма».

Цитирую (ссылка):

Перечитал письмо Сталина Кагановичу об украинизации от 26 апреля 1926 г. (Сталин счел нужным в 1934 г. опубликовать его частично, а в 1948 г. – полностью в составе восьмого тома своих “Сочинений”).

Собственно, главная ошибка Сталина относительно национального вопроса была вот в чём: он считал, что поскольку пролетариат и городское население будут расширяться за счёт притока из деревни, деревня принесет с собой и национальный язык, а потому русскоязычные города неизбежно украинизируются, молдавизируются, татаризируются и т.д.

Однако это линейный прогноз не сбылся: поскольку языком передовой науки, техники и культуры был исключительно русский, город исправно русифицировал хлынувшие в него деревенские массы. Культурная гегемония оказалась сильнее примордиалистских представлений об этносах.